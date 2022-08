Previsões para setembro também não são positivas em termos de precipitação. No próximo mês o tempo continuará a ser seco e marcado por temperaturas quentes.

Portugal enfrenta nova onda de calor a partir de 20 de agosto

O presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou hoje que o país vai passar por uma terceira onda de calor a partir do dia 20 e que se mantém o perigo de incêndios rurais.

"O perigo de incêndio rural em Portugal está ainda a meio da campanha, passámos uma onda de calor de grande intensidade e que chegou a temperaturas que quase rondaram os cinquenta graus, passamos uma segunda onda com menos intensidade, mas mesmo assim com grande impacto e vamos passar uma terceira onda de calor provavelmente dentro de dias", afirmou hoje o presidente do IPMA, Jorge Miguel Miranda.

O presidente do IPMA falava aos jornalistas em Lisboa após uma reunião com o ministro da Administração Interna, José Luis Carneiro, para avaliar as previsões meteorológicas para os próximos dias.

Jorge Miguel Miranda acrescentou que "as previsões não são positivas" em termos de precipitação e que provavelmente "setembro será um pouco mais seco e um pouco mais quente" como têm sido os meses anteriores.

