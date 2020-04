Portugal. Encontrado corpo de pescador lúdico desaparecido desde sexta-feira em Cascais

Durante as buscas de resgate estiveram envolvidos cerca de 60 elementos das autoridades

O corpo do pescador lúdico que desapareceu na sexta-feira à noite ao cair de uma arriba da estrada do Guincho, na zona do Cabo Raso, foi hoje encontrado ao início da tarde, disse à Lusa fonte da capitania.

Em declarações à Lusa, o capitão do Porto de Cascais, Rui Teixeira, explicou que o corpo do homem, de 36 anos, foi hoje encontrado cerca das 13:45 por uma equipa de mergulhadores forenses da Marinha.

O homem encontrava-se desaparecido desde sexta-feira, quando estava à pesca numa das arribas da estrada do Guincho e, “por algum motivo, caiu à água e terá batido com a cabeça”, explicou Rui Teixeira.

De acordo com o capitão “o amigo ainda se lançou à água, mas não conseguiu segurá-lo devido à rebentação que se fazia sentir no local. Saiu da água e, vindo para terra, contactou as autoridades”.

Durante as buscas de resgate estiveram envolvidos cerca de 60 elementos das autoridades, que no sábado contaram com um navio-escola da Marinha Portuguesa e um helicóptero da Força Aérea, além de uma lancha da estação salva-vidas de Cascais e bombeiros que patrulharam as zonas secas.

“Hoje na equipa de resgate integramos uma equipa de mergulhadores que veio a encontrar o corpo numa gruta nas proximidades do local onde caiu”, acrescentou Rui Teixeira.

