Duas pessoas foram constituídas arguidas por maus tratos e negligência, na sequência da operação de busca realizada pela PJ, em Palmela.

Portugal. Encerrado lar clandestino em "instalações agrícolas"

Mais um caso de negligência e maus-tratos num lar em Portugal volta a chamar a atenção das autoridades. Desta vez, em Palmela, distrito de Setúbal.

Tudo começou com uma denúncia anónima sobre um lar clandestino em Lagameças, Palmela.

“Na sequência da denúncia presencial foi iniciada uma investigação para comprovar a fundamentação da mesma”, confirmou o diretor da PJ de Setúbal, João Bugia, adiantando que o lar clandestino estava instalado em edifícios vocacionados para a atividade agrícola e "que não reuniam condições mínimas para o exercício da atividade".

Foram identificados 27 idosos, cinco dos quais encaminhados de imediato para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.



No final do dia de quinta-feira, o Centro Hospitalar de Setúbal (CHS), que integra o Hospital de São Bernardo, avançou que apenas um dos cinco utentes encaminhados permanecia em observação, mas já com a previsão de que teria alta esta sexta. Os outros quatro, que já tinham tido alta, aguardavam apenas que os familiares ou a Segurança Social encontrassem um lar que os pudesse receber.

Duas pessoas já foram constituídas arguidas por suspeita de negligência e maus tratos de pessoas idosas, mas a João Bugia assegurou à Lusa que "as diligências prosseguem e não podemos excluir a possibilidade de haver mais arguidos no âmbito do processo"

*com Lusa





