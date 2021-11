Portugal está no pódio da primeira edição do Índice Global de Políticas de Drogas, que analisou as estratégias de 30 países a nível mundial face às drogas.

Portugal 3 min.

ONU

Portugal em terceiro em 'ranking' mundial sobre políticas de drogas

Lusa Portugal está no pódio da primeira edição do Índice Global de Políticas de Drogas, que analisou as estratégias de 30 países a nível mundial face às drogas.

Portugal ficou no terceiro posto, com 70 pontos, atrás da Noruega (74 pontos) e da Nova Zelândia (71), seguido pelo Reino Unido (69) e da Austrália (65). As nações com pior pontuação são o Brasil (26), o Uganda (28), a Indonésia (29), o Quénia (34) e o México (35). O Luxemburgo não consta do ranking.



Os 30 países foram avaliados, em 2020, numa escala de 0 a 100, tendo por critérios 75 indicadores que atravessam cinco dimensões específicas delineadas por vários documentos das Nações Unidas: a ausência de sentenças extremas como a pena de morte, a proporcionalidade da justiça criminal em relação à droga, o financiamento e cobertura de intervenções de reduções de danos, a disponibilidade de substâncias controladas a nível internacional para alívio da dor, e desenvolvimento.

As melhores pontuações de Portugal (100 pontos) dizem respeito à ausência de pena de morte, de prisão perpétua e de homicídios extrajudiciais relacionados com crimes de droga. A seguir vem a descriminalização do consumo, item em que é o melhor classificado, com 88 pontos (só oito dos 30 países examinados têm alguma forma de descriminalização do consumo; o mais bem posicionado no índice, a Noruega, não é um deles). O indicador sobre a existência de alternativas à detenção, acusação, condenação e punição por crimes de droga arrecada 85 pontos.

O consenso global sobre a proibição das drogas chegou a um ponto de rutura; o uso de algumas drogas é descriminalizado nalguns países, mas noutros pode levar a detenção imediata, prisão perpétua ou mesmo morte. Índice Global de Política das Drogas

A pior pontuação de Portugal, 37, surge na possibilidade de prisão preventiva em casos de crimes de droga que não implicam violência e de limites mínimos nas sentenças para esses mesmos crimes (juntamente com 23 outros países). Também na equidade do impacto da resposta da justiça criminal o país está mal posicionado, com uma pontuação de 41.

"Nenhum país deve estar orgulhoso das suas políticas de droga e nenhum país sequer se aproxima da concretização das recomendações baseadas em provas das Nações Unidas. Mesmo o país que encabeça a lista, a Noruega, apenas alcança uma pontuação geral de 74 em 100, e obtém um resultado particularmente pobre na proporcionalidade das respostas da justiça criminal (49 em 100)", pode ler-se na página do projeto.

Projeto de lei limita cultivo recreativo de canábis a quatro plantas por família Após anos de adiamentos, o Governo divulgou esta sexta-feira o projeto de lei, que fica muito aquém do prometido.

O índice sublinha "como as políticas de droga têm um impacto desproporcional sobre as pessoas com base no seu género, origem étnica, estatuto socioeconómico e local de residência, com países como Austrália, Brasil, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Indonésia, Jamaica, México, Portugal ou o Reino Unido a pontuarem particularmente mal nos indicadores de igualdade".

O Índice Global de Políticas de Drogas (GDPI, na sigla em inglês) é um projeto de um consórcio internacional chamado Redução de Danos, que se define como "uma parceria global de redes comunitárias e da sociedade civil que visam desafiar a 'guerra contra a droga' global, que também inclui o Observatório Global de Política de Droga da Universidade de Swansea, no Reino Unido".

O objetivo assumido do projeto assenta na expectativa de que "os governos se vão começar a afastar das respostas repressivas e prejudiciais face às drogas". "Cinquenta anos depois da escalada da 'guerra contra as drogas', políticas punitivas continuam a acarretar danos incomensuráveis à saúde, direitos humanos e desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o consenso global sobre a proibição das drogas chegou a um ponto de rutura; o uso de algumas drogas é descriminalizado nalguns países, mas noutros pode levar a detenção imediata, prisão perpétua ou mesmo morte", pode ler-se na página do índice. O objetivo da organização é que o índice seja bienal.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.