Portugal foi o quarto maior produtor de vinho na União Europeia (UE) em 2019, com setecentos milhões de litros, uma fatia de 5% do total de uma tabela liderada pela Itália, segundo dados divulgados pelo Eurostat.

Portugal em 4.º lugar na produção de vinho da UE com 700 milhões de litros

De acordo com o gabinete estatístico europeu, no ano passado a UE produziu 15,8 mil milhões de litros de vinho – categoria que inclui champanhe, espumante, porto, madeira, xerês e mosto de uva -, tendo Itália contribuído com a maior parte (5,5 mil milhões de litros, 35%), seguida por Espanha (4,3 mil milhões de litros, 27%), França (3,4 mil milhões, 21%), Portugal (setecentos milhões de litros, 5%), Alemanha (setecentos milhões, 4%) e Hungria (quatrocentos milhões, 25 do total da UE).



Segundo o portal Pordata, Portugal produziu 6,526 mil hectolitros de vinho em 2019.

A UE exportou no ano passado 7,1 mil milhões de litros de vinho, com Itália a representar 34% das vendas para países terceiros (1,1 mil milhões de litros), seguida por França (800 milhões, 25%) e Espanha (700 milhões, 22%).

Os principais parceiros das exportações de vinho da UE são o Reino Unido e os Estados Unidos, que pesam 44% do total.

