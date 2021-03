A elevada mortalidade provocada pela pandemia já se faz sentir na esperança média de vida, indicador utilizado para o cálculo da idade da reforma.

Portugal. Em 2023, a idade da reforma baixa devido à redução da esperança média de vida

De acordo com o diretor do Centro Nacional de Pensões, a idade da reforma estará nos 66 anos e 5 meses em 2023, menos um mês do que em 2020.

Ao jornal Público, Vítor Junqueira explicou que pode ser consequência do recuo da esperança média de vida. "Se viermos a assistir a uma redução substancial da esperança média de vida aos 65 anos, com o aumento de óbitos nos meses de outono em 2020 e o que se prevê este ano, haverá efectivamente uma redução da idade de reforma", refere.

Em 2014, a idade da reforma subiu de 65 para 66 anos e de 2016 em diante passou a estar indexada à evolução da esperança média de vida aos 65 anos, de acordo com os registos no triénio anterior.

Ao longo dos anos, este indicador tem progredido assim como a idade estabelecida para a reforma que, em 2021, está nos 66 anos e seis meses. Desta forma, se os dados provisórios relativos à esperança média de vida aos 65 anos no triénio 2018/2020, divulgados pelo INE em novembro se confirmassem, a idade da reforma em 2022 iria subir para os 66 anos e sete meses.

Todavia, o elevado número de mortes devido à covid-19 e a outras doenças registado no último ano e nos primeiros meses de 2021 pode levar a uma revisão em baixa do indicador, o que deverá afetar a fixação das idades de reforma em 2022 e 2023.

