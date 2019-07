São várias as ligações da extrema-direita europeia à Ucrânia, onde há cinco anos decorre uma guerra que já vitimou mais de 13 mil pessoas. É aqui que militantes de todo o continente treinam e combatem. Três portugueses receberam treino militar dos neonazis ucranianos.

Portugal é um objetivo militar dos neonazis europeus

Na semana passada, uma operação policial em vários pontos de Itália que deu com um autêntico arsenal militar nas mãos de um grupo de simpatizantes neonazis. A descoberta surpreendeu as autoridades que revelaram a apreensão de um míssil ar-ar em perfeitas condições para além de 26 fuzis e metralhadoras de última geração, 20 baionetas, 306 peças de diferentes armas, incluindo silenciadores e 800 munições de diversos calibres, e também propaganda nazi.

O míssil Matra 530F-1 foi encontrado num armazém perto do aeroporto de Voghera-Rivanazzo em Terne, na região da Lombardia, e, de acordo com as imagens divulgadas pela polícia italiana, o projétil que está marcado como sendo do exército do Qatar e foi fabricado em outubro de 1980 em França. O ministro catari dos Negócios Estrangeiros confirmou a informação e revelou que o míssil tinha sido vendido há 25 anos a outro país que o representante do país do Médio Oriente não quis especificar. Várias fontes recordaram que foi há precisamente 25 anos que Espanha adquiriu 40 destes mísseis ao Qatar durante a compra de 13 caças Mirage F-1.

Não se sabe ainda como é que os três únicos detidos durante a operação adquiriram o míssil e o restante arsenal mas sabe-se que tentavam vender o projétil que estava escondido no armazém do suíço Alessandro Monti. Para além de Fabio Bernardi, que estará ligado a Monti no negócio ilegal, foi preso, em Turim, Fabio Del Bergiolo, ex-inspetor alfandegário, líder de uma claque da Juventus e também militante do partido de extrema-direita Forza Nuova, pelo qual se candidatou ao Senado em 2001.

Numa breve declaração à imprensa, o vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini, que lidera a pasta da Administração Interna, também ele de extrema-direita, eleito pela Liga Norte, acusou os detidos de estarem envolvidos numa conspiração com grupos nazis ucranianos para o assassinar. Por sua vez, a polícia confirmou num primeiro comunicado que a operação se dirigia contra “algumas pessoas ligadas a movimentos políticos da ultra-direita e que tinham combatido na região ucraniana de Donbass contra os independentistas [pró-russos]”.

O relatório anual da Europol referente a 2017 mencionava as preocupações da Húngria com o elevado número de armas disponíveis no mercado negro devido à guerra em Donbass. O mesmo documento mas referente ao ano passado classificava precisamente o terrorismo na Europa como uma ameaça e recordava o atentado da extrema-direita na cidade italiana de Macerata levado a cabo por Luca Traini, que tinha sido candidato pela Liga Norte nas eleições locais e que disparou contra vários imigrantes negros. O documento alertava para o agravamento “significativo” da tensão entre extremistas de direita e grupos antifascistas mas sem “alterações significativas”.

De facto, desde que caiu na Ucrânia o governo de Viktor Yanukovich, aliado da Rússia, depois dos violentos protestos, em 2014, em Kiev, que a guerra civil entre separatistas e as forças governamentais apoiadas pelo Ocidente tem servido de palco para grupos neonazis e antifascistas de toda a Europa. No ano seguinte, o relatório da Europol apontava a deterioração da situação na Ucrânia como um dos maiores problemas e referia os vários grupos separatistas, onde se incluíam antifascistas e fascistas “pró-russos”, mas também batalhões da ultra-direita ucraniana. Destes, destacava o Batalhão Azov e a sua capacidade de mobilizar violentos hooligans neonazis, que teve origem na claque do FC Metalist da cidade de Cracóvia. É precisamente este grupo que realiza paradas nas ruas da Ucrânia com milhares de tochas em chamas a imitar as marchas hitlerianas que mantém relações com inúmeras organizações fascistas europeias que enviam membros seus para se treinarem militarmente. Participou no levantamento contra Viktor Yanukovich e ganhou importância política na guerra que o Estado ucraniano trava com as populações de Donetsk e Lugansk que proclamaram a independência em 2014.

O Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas acusou em 2018 o Batalhão Azov de ter cometido vários crimes de guerra como detenções ilegais, tortura, violações, saques e perseguição de minorias. As autoridades europeias têm estado atentas ao impacto que pode ter a militarização da extrema-direita através da experiência de luta em Donbass com a Áustria a alertar ainda, no relatório deste ano da Europol, para a presença de dois membros do Estado Islâmico no combate aos separatistas.

Portugal na rota da militarização da extrema-direita

Se é certo que Portugal é um dos poucos países, com o Luxemburgo, que não regista a presença de qualquer elemento da extrema-direita nos principais órgãos de poder, o mesmo documento destacou que os nacionalistas portugueses revelam “grande dinamismo na luta pela ‘reconquista’ da Europa, nomeadamente no que diz respeito ao combate à imigração ilegal, à [suposta] islamização, ao multiculturalismo e ao marxismo cultural”. Nesse sentido, o setor identitário e neofascista destacou-se novamente no ano passado através da organização de conferências, ações de propaganda, celebrações de datas simbólicas, ações de protesto, eventos musicais e sessões de treino de artes marciais, num “perfeito alinhamento com o modo de atuação dos seus congéneres europeus, com quem manteve contactos frequentes”.

Um desses contactos é precisamente o Batalhão Azov, onde participam vários combatentes estrangeiros. A 4 de maio deste ano, Olena Semenyaka, responsável internacional do Corpo Nacional, braço político desta organização militar neonazi ucraniana, visitou Lisboa para participar numa conferência organizada pelo Escudo Identitário. Sobre o evento, a organização portuguesa de extrema-direita destacou nas redes sociais o retrato feito sobre a “militância no [Batalhão] Azov e o caráter inovador do projeto Intermarium”, que vêem como um dos “projetos europeus mais fascinantes”.

Mas há outros grupos igualmente perigosos que têm ligações às organizações portuguesas de extrema-direita. Em setembro de 2015, um ano depois de rebentar a guerra na Ucrânia, Francesco Fontana foi a estrela de uma conferência que se realizou nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos, em Oeiras. De acordo com a sua conta pessoal no Facebook, o italiano que se juntou ao Setor Direito, outro dos partidos neonazis ucranianos, estava em Odessa no dia 2 de maio de 2014 quando esta organização em conjunto com hooligans locais de extrema-direita cercaram a Casa dos Sindicatos onde se encontravam manifestantes antifascistas e pegaram fogo ao edifício através do lançamento de cocktails molotov. De acordo com a Voice of America, 38 pessoas morreram queimadas enquanto os que tentavam saltar pelas janelas eram alvejados pelos grupos de extrema-direita. Não é certo que Francesco Fontana tenha participado diretamente nos acontecimentos mas sabe-se que mais tarde se juntou ao Batalhão Azov e que, segundo o Jornal de Notícias, era “assumido membro ativo da Misanthropic Division”, uma organização paramilitar neonazi internacional que luta pela reconquista da Europa branca.

Quatro anos depois, prossegue na Ucrânia uma guerra que já provocou mais de 13 mil mortos que, para além de ser o epicentro de uma clivagem entre o Ocidente e a Rússia, serve de referência a grupos de extrema-direita em toda a Europa. Portugal não é exceção. Ao Contacto, o investigador Riccardo Marchi, do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, afirmou que em Donbass “a direita de matriz neofascista dividiu-se” entre os dois lados da barricada mas as organizações portuguesas de extrema-direita só se identificam com o lado pró-ucraniano.

Sabe-se que o neofascismo português se implantou recentemente no Bairro Alto, uma das zonas privilegiadas da noite lisboeta onde há 24 anos, num 10 de junho, um grupo de skinheads espancou várias pessoas e assassinou o cabo-verdiano Alcindo Monteiro. O bar A Cave, situado na Rua da Rosa, é um dos pontos de encontro dos militantes de extrema-direita e a gerência está a cargo de Gonçalo Neves. Em maio e dezembro do ano passado, o gerente do espaço noturno esteve na Ucrânia, onde publicou várias fotografias no Instagram a fazer exercício físico com máquinas de musculação e nas quais exibia várias tatuagens neonazis.

Outro dos membros da extrema-direita portuguesa que trabalha no mesmo bar é Luís Graça, um dos principais dirigentes do Escudo Identitário, e sabe-se que outros membros deste movimento viajaram à Ucrânia nos últimos tempos.

Esta organização que tem crescido em vários pontos do país tem tentado descolar-se da imagem de violência skinhead e motard e procura ampliar a sua influência através de algumas reivindicações que normalmente estão na agenda da esquerda. De acordo com Riccardo Marchi, os identitários tratam-se de jovens “com habilitações superiores, ou estudantes universitários ou trabalhadores das profissões liberais, diferentemente dos skinheads oriundos mais da classe trabalhadora”.

Mas as autoridades monitorizam outras figuras da extrema-direita nacional como o membro do Partido Nacional Renovador João Martins, que foi condenado pelo assassinato de Alcindo Monteiro e que participou na organização, em 2015, da vinda do italiano Francesco Fontana a Portugal. “O Francesco tinha estado na linha da frente do nacionalismo ucraniano, na guerra civil, e eu e alguns camaradas declarámos apoio a essa causa, criando uma página de apoio nas redes sociais. A vinda dele cá não teve nada de violento e a sugestão de que a Misanthtropic Divison é uma coisa séria no nosso país é delirante”, reagiu desta forma na revista Visão do mês passado. A verdade é que segundo fonte policial que acompanha este tipo de movimentos esta estrutura internacional procura criar pequenos exércitos neonazis em toda a Europa e que Portugal já figura no organograma da organização em sites ligados a essa organização.

