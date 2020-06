Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo

Assim o mostra o ranking do Global Peace Index que classifica 163 estados e abrange 99% da população. A nível europeu, o país sobe para segundo lugar. O Luxemburgo não participa.

Paula SANTOS FERREIRA Assim o mostra o ranking do Global Peace Index que classifica 163 estados e abrange 99% da população. A nível europeu, o país sobe para segundo lugar. O Luxemburgo não participa.

Islândia, Nova Zelândia e Portugal. Estes são os três países mais seguros e pacíficos do mundo, de acordo com a edição anual do Global Peace Index (GPI) elaborado pelo Institute for Economics & Peace , relativa a 2019. Neste ranking, a pontuação de cada país é atribuída em função de conflitos internos e externos, segurança e militarização, aferidas por 23 indicadores.

A nível europeu, Portugal surge a seguir à Islândia e antes da Áustria, sendo o mais seguro da União Europeia. O Luxemburgo não consta deste ranking desde há uns largos anos. O Afeganistão é o país menos seguro do mundo, surgindo em último lugar. Já na Europa, a Turquia é o país no final do ranking.

Perante a classificação de Portugal, o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, mostrou-se ontem satisfeito com a manutenção do terceiro lugar de Portugal no GPI, 'ranking' dos países mais seguros.



Passos significativos de Portugal

"Os passos significativos que Portugal tem dado nos últimos anos em matéria de segurança têm permitido a redução da criminalidade e, consequentemente, a subida gradual e consolidada neste ‘ranking'", declara o ministro num comunicado citado pela Lusa.

Em 2014, Portugal ocupava o décimo oitavo lugar no Global Peace Indez, tendo alcançado a terceira posição, em 2019. Na parte dos custos económicos da violência, por exemplo, Portugal surge em 105ª posição, gastando 5% do PIB neste setor.

Este ‘ranking' classifica anualmente 163 estados e territórios independentes e cobre 99,7% da população do mundo. Um melhor nível de paz contribui para o desenvolvimento económico de um país e para um maior consumo dos agregados familiares, indica o documento.

Melhoria dos níveis de paz

O relatório refere que a média global de paz melhorou ligeiramente no planeta, pela primeira vez, nos últimos cinco anos. A Europa continua a ser a "região mais pacífica do mundo, tendo recuperado o seu melhoramento na manutenção da paz após vários anos de detereorização.

"Nos países com níveis de paz muito elevados verificam-se os resultados mais altos dos níveis de satisfação de vida, de liberdade e respeito, tendo estes últimos valores mais elevados do que entre as pessoas residentes nos países com níveis de paz mais baixos", destaca o documento do GPI, agora divulgado.



No geral, e apesar de uma queda na pacificação a nível mundial, registou-se um aumento do sentimento médio de satisfação de vida e bem-estar, percepções de segurança e confiança local a nível policial e militar, acrescenta o relatório.



As consequências da covid-19

Contudo, "o nível global de paz deteriorou-se, num mundo em que os conflitos e crises que surgiram na década passada começaram a diminuir, estando a ser substituídos por uma nova onda de tensão e incerteza em resultado da pandemia de covid-19".

