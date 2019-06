Relatório indica que o nível médio de paz no mundo se deteriorou 3,78% desde 2008.

Portugal é o terceiro país mais pacífico do mundo

Portugal é o segundo país mais pacífico da Europa e o terceiro do mundo, revela o Índice Global de Paz (IGP) 2019 divulgado esta quarta-feira. Portugal encontra-se atrás da Islândia e da Nova Zelândia. De acordo com o relatório elaborado pelo Instituto para a Economia e Paz, que tem a sua sede em Sidney, na Austrália, o Afeganistão é o país menos pacífico substituindo a Síria. A Europa continua a ser o continente mais tranquilo, registando uma ligeira melhoria, e as regiões do Médio Oriente e do Norte de África continuam a ser as menos pacíficas.

De acordo com o IGP, o Butão registou a maior melhoria de qualquer país no top 20, subindo 43 lugares nos últimos 12 anos. Nos últimos lugares da lista estão o Iraque (159), o Iémen, o Sudão do Sul, a Síria e o Afeganistão (163). Este é o primeiro ano desde o início do índice que o Iémen, país em guerra, foi classificado entre os cinco países menos pacíficos. OIGP de 2019 revela ainda que a violência em três países dos mais afetados pela violência - Síria, Afeganistão e República Centro-Africana - têm um custo de 67%, 47% e 42% no Produto Interno Bruto (PIB), respetivamente. A nível mundial, esse peso representa 11,2%, o equivalente a 1.640 euros por pessoa.

Em média, os países da África subsaariana gastam 12 vezes menos em prevenção e contenção da violência do que a Europa e cinco vezes menos quando comparados com a região da Ásia-Pacífico. Em 2018, a Arábia Saudita foi o país que mais gastou per capita em despesas militares e a confiança mundial nos líderes norte-americanos caiu 11,2% entre 2016 e 2017. Entre os países lusófonos, Timor-Leste subiu 12 lugares (48), Angola subiu 3 (77), Moçambique desceu 9 (94), Guiné-Bissau subiu 6 (112) e o Brasil desceu 10 (116). O Índice de Paz Global, produzido pelo Instituto de Economia e Paz, classifica 163 países (99,7% da população mundial) de acordo com 23 indicadores qualitativos e quantitativos de paz.

O estudo não abrange o Luxemburgo.

Com Lusa

