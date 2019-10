Só a Indonésia e a Tailândia ficam à frente, no ranking dos destinos eleitos por mais de meio milhão de leitores de uma prestigiada revista.

Portugal é o terceiro melhor destino turístico do mundo

Só a Indonésia e a Tailândia ficam à frente, no ranking dos destinos eleitos por mais de meio milhão de leitores de uma prestigiada revista.

Portugal foi considerado o terceiro melhor destino turístico do mundo pelos leitores da revista de viagens Condé Nast Traveller, que publica os resultados na sua edição de novembro.

Só a Indonésia e a Tailândia, em primeiro e segundo lugar da lista, respetivamente, levaram a melhor.

Mas em termos europeus, Portugal é líder incontestado, entre os leitores da publicação americana, ultrapassando mesmo destinos clássicos como Grécia e Itália, os outros dois países que figuram no top 10 do ranking votado por mais de meio milhão de pessoas.

Portugal subiu 15 lugares

No ano passado, os dois países do sul da Europa ocupavam o primeiro e o segundo lugar, respetivamente, enquanto Portugal se encontrava no 18º lugar da lista de melhores destinos do mundo de 2018.

Este ano, o país subiu 15 lugares, graças a vários fatores, estando também no terceiro lugar no ranking dos melhores spas do mundo, com o spa do Vila Vita Parc, na localidade de Porches, no Algarve.