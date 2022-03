Portugal não se importa com os seus emigrantes. São – somos – ignorados, por vezes discriminados, demasiadas vezes gozados.

Portugal e "emigras", amor não correspondido

Hugo GUEDES PINTO Na Europa há uma guerra que lavra com fogo termobárico. Uma guerra brutal, sanguinária, desumana, alimentada pela sede de dinheiro e poder, justificada por ideologias imperiais, tão tresloucadas como ultrapassadas. Perante esta guerra, tudo o resto empalidece de importância.

E é bom ver que Portugal, juntamente com os seus parceiros europeus e aliados ocidentais, está sem reservas, sem hesitações, do lado da defesa dos valores humanos, do Estado de Direito, da democracia e, no fundo, da civilização que a ditadura putiniana quer enfraquecer.



Comparado com isto, qualquer problema parece de repente secundário, ou simplesmente uma palermice. No primeiro caso estão por exemplo a pandemia ou as alterações climáticas; no segundo, a bizarria de ter um país sem governo pleno há seis meses – o último dos quais por ter anulado os votos de portugueses a viver noutros países da Europa (ou seja todos nós), obrigando-nos a repetir a votação. A contagem dos votos começa hoje, quase dois meses após as eleições de 30 de Janeiro.

A história já é conhecida e tem momentos satíricos de sobra. Há o facto de a mesmíssima humilhação aos votantes (votos anulados por não serem acompanhados de cópia da identificação) já ter existido em 2019 – e não ter sido resolvida. E como não foi resolvida, os grandes partidos fizeram à pressa um "acordo de cavalheiros" para aceitar votos sem BI; ou seja decidiram não cumprir a lei.

Sistema defeituoso? Isto não é defeito, é feitio. Só acontece porque Portugal não se importa com os seus emigrantes. Desconsidera-os. São – somos – ignorados, por vezes discriminados, demasiadas vezes gozados.

Depois o PSD voltou atrás, e apresentou uma reclamação por estarem misturados votos com e sem identificação; a seguir tentou voltar atrás no volte-atrás e retirar a protesto, mas já não foi a tempo. O Tribunal Constitucional mandou repetir as eleições, mas a sátira pode não ter ainda terminado: muitos emigrantes não receberam o seu novo boletim a tempo, e as comunicações sobre a data-limite para envio por correio foram contraditórias, pelo que a segunda votação também pode acabar em tribunal...

Sistema defeituoso? Isto não é defeito, é feitio. Só acontece porque Portugal não se importa com os seus emigrantes. Desconsidera-os. São – somos – ignorados, por vezes discriminados, demasiadas vezes gozados. Este rábula das eleições só se tornou importante por estar a bloquear a tomada de posse de governo e AR; se não fosse por isso, a insignificância de dois míseros deputados (para tantos milhares de portugueses na Europa) nem apareceria nos telejornais.

Outro bom exemplo recente da discriminação foi a originalidade de passar a exigir, a poucos dias do Natal de 2021, um teste PCR negativo para entrar no país mesmo para quem tinha certificado digital. Em Lisboa sabiam que esta seria, como foi, uma medida especialmente dedicada aos emigrantes que tinham aguentado toda a pandemia desejando poder ir à terrinha passar a quadra festiva com os seus. Seguiram-se filas intermináveis (e sem qualquer distanciamento) nos aeroportos em Dezembro.

Suspiramos por ir lá passar uns dias, fazemos planos de nos reformar lá. As remessas de emigrantes continuam essenciais para a economia portuguesa e atingiram no ano passado o valor mais alto das últimas duas décadas, e o mais alto na UE: 3677 milhões de euros. Vibramos com a Selecção, procuramos tudo o que seja produto luso, não admitimos que alguém fale mal do país, temos um orgulho desmesurado em tudo o que tenha a ver com o rectângulo à beira-mar plantado. Grosso modo, amamos Portugal.

Mas esse amor não é correspondido, e talvez nunca o tenha sido. Se calhar começa a ser tempo de tentarmos ser felizes noutro lado.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

