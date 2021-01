Portugal. É "demolidor" ver médicos a "decidir quem vive e quem morre" com covid

Ricardo Baptista Leite, médico e deputado do PSD faz o relato angustiante do turno de sábado, no 'serviço covid' do Hospital de Cascais onde é voluntário. "Nunca vi morrer tantos doentes num dia". Veja o vídeo que publicou.

Paula SANTOS FERREIRA Ricardo Baptista Leite, médico e deputado do PSD faz o relato angustiante do turno de sábado, no 'serviço covid' do Hospital de Cascais onde é voluntário. "Nunca vi morrer tantos doentes num dia". Veja o vídeo que publicou.

Há cada vez mais doentes a chegar ao covidário do Hospital de Cascais, há cada vez mais doentes a não sobreviver, há cada vez mais médicos e enfermeiros num desespero e choro constante, já não há camas e ventilação para todos os infetados graves que chegam àquele hospital.



O relato angustiante é feito por Ricardo Baptista Leite, médico e deputado do PSD num vídeo recentemente partilhado no Facebook (mais abaixo no artigo). "Desde o início da pandemia" Ricardo Baptista Leite é médico voluntário no 'serviço covid' no Hospital de Cascais, que "trata os doentes covid e os casos suspeitos de infeção".

"Nunca assisti a tantas mortes, na minha vida profissional, num tão curto espaço de tempo como no dia de ontem[sábado]", confessa Ricardo Baptista Leite no dia a seguir ao seu turno de "12 horas" que assemelhou a um "cenário de guerra".

"Ver colegas a chorar"

"É de facto demolidor ver médicos a terem de decidir, priorizar os quem são doentes que vão ter acesso a ventilação e quem não vai, a determinar no fundo quem vive e quem morre, porque não há camas de intensivos escasseiam vagas de internamento, muitas vezes temos de entubar os doentes em pleno serviço de urgência", conta este médico voluntário referindo a sua frustração e de ter ficado "mentalmente exausto" depois daquele dia.

"Ver os colegas exaustos, muitos a chorar a não aguentarem mais e o número de doentes apenas continuava a aumentar, aumentar naquele serviço. Não aguentamos este ritmo", desabafa no vídeo realçando que "esta é apenas uma amostra do que se passa em todo o País".

"A dor e o sofrimento são indiscritíveis. A sensação de impotência por não podermos fazer mais. Vi uma colega médica a chorar depois de sair do covidário mais de cinco horas depois do término do seu turno. Física e psicologicamente esgotada", recorda no texto que acompanha o vídeo. "Vi uma enfermeira praticamente a não conseguir respirar ao tirar o fato de proteção depois de horas infindáveis junto dos doentes. Perguntei-lhe se estava bem e ela limitou-se a acenar com a cabeça enquanto olhava para mim com olhos encarnados antes de simplesmente ficar a olhar para o chão. O silêncio é o nosso companheiro na dor".

Mortes que "podem ser evitadas"

Ricardo Baptista Leite frisa que fala de "vidas humanas, mortes que podem ser evitadas", que "depende de cada um de nós ficar em casa" e que este "confinamento não está a funcionar".

O Governo tem de reagir já para "salvar vidas", tem de aumentar as restrições e adotar um "confinamento como o de março", encerrar as escolas e voltar a fechar tudo como naquele estado de emergência. "Por três semanas", acredita. Se assim não for, os "números de fevereiro", a seguir ao confinamento, vão subir para "níveis demasiado elevados".

