Portugal. Dois mortos em ataque com faca a Centro Ismaelita de Lisboa

O atacante, que foi detido pela polícia feriu também outras duas pessoas com gravidade.

Duas pessoas morreram esta manhã, no Centro Ismaelita em Lisboa, na sequência de um ataque com arma branca.



De acordo com a CNN Portugal, o suspeito, um homem de nacionalidade afegã, foi atingido a tiro por um agente da polícia, tendo sido depois detido e transportado para um hospital da capital.

Num comunicado citado pelo mesmo canal, a PSP informa que o alerta foi dado às 10h57 e que os agentes, que chegaram um minuto depois, se depararam "com um homem armado com uma faca de grandes dimensões". "Foram dadas ordens ao atacante para que cessasse o ataque, ao que o mesmo desobedeceu, avançando na direção dos polícias, com a faca na mão. Face à ameaça grave e em execução, os polícias efetuaram recurso efetivo a arma de fogo contra pessoa, atingindo e neutralizando o agressor", refere a nota citada pela CNN.

O jornal Público avança que, além dos dois mortos, outras duas pessoas ficaram feridas com gravidade.

As vítimas mortais são duas mulheres, segundo fonte policial citada pela Lusa, e pelo menos uma era funcionária do centro.



Fonte oficial da PSP disse à agência de notícias portuguesa que a situação já está controlada.

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou pesar pelas duas vítimas mortais na sequência do ataque e elogiou a rápida intervenção da PSP, mas considerou prematuro antecipar motivações para o "ato criminoso”.

“Quero registar a pronta intervenção da PSP, que permitiu a detenção do suspeito que está neste momento no Hospital de Santa Maria em Lisboa, recebendo cuidados médicos. É obviamente prematuro fazer qualquer interpretação sobre as motivações deste ato deste ato criminoso. Devemos aguardar que as autoridades procedam às necessárias investigações”, frisou o primeiro-ministro, à margem das Jornadas Parlamentares do PS, que decorrem em Tomar, no distrito de Santarém.

Em comunicado enviado à Lusa, a comunidade muçulmana ismaelita disse desconhecer as motivações do homem que entrou hoje de manhã nas suas instalações em Lisboa, armado com um objeto cortante e que matou duas pessoas.

O ataque ocorreu quando decorriam aulas e outras atividades no Centro Ismaelita, precisou o presidente do Conselho Nacional da Comunidade Muçulmana Ismaili, Rahim Firozali.

“A comunidade muçulmana ismaili está já a prestar todo o apoio aos familiares das vítimas, a quem apresenta as mais profundas condolências”, acrescentou o responsável.

