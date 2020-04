As atuais medidas restritivas vigoram até dia 2 de maio. Parlamento vai debater resultados do confinamento no país.

Portugal discute dia 30 renovação do Estado de Emergência

A conferência de líderes marcou um novo plenário para dia 30 para apreciar o relatório relativo ao segundo período do estado de emergência, deixando em aberto na agenda o debate sobre o prolongamento do mesmo.

"O plenário terá iniciativas do Governo, apreciação de relatórios e, eventualmente, a análise e discussão da renovação do estado de emergência, se for o caso, o que neste momento não se pode ainda adiantar", afirmou a porta-voz da conferência de líder, a deputada do PS Maria da Luz Rosinha.

Nesse plenário não serão discutidas quaisquer iniciativas partidárias, adiantou, explicando que será debatida a resolução relativa ao primeiro estado de emergência (de 19 de março a 02 de abril) - produzida a partir do texto analisado na semana passada - e o relatório referente ao segundo período (de 03 de abril a 17 de abril).

Confinamento desde 19 março

O estado de emergência, que vigora em Portugal desde 19 de março, foi renovado por duas vezes, e estende-se atualmente até 02 de maio.

Apesar de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, já terem manifestado o desejo de que este seja o último período do estado de emergência, ambos remeteram uma decisão final para depois da próxima reunião com os epidemiologistas no Infarmed, no dia 28.

Desconfinamento à vista?

Em entrevista ao semanário Expresso, publicada no sábado, António Costa anunciou a intenção de "anunciar o calendário e o programa de desconfinamento progressivo" no Conselho de Ministros de 30 de abril.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 170 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Portugal regista 762 mortos associados à covid-19 em 21.379 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

