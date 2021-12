A Direção-Geral da Saúde aconselha que a vacinação seja prioritária para as crianças com doenças consideradas de risco para covid-19 grave.

Portugal. DGS recomenda vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou, esta terça-feira, a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, com prioridade para as crianças com doenças consideradas de risco.

O organismo "recomenda a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, com prioridade para as crianças com doenças consideradas de risco para covid-19 grave", refere em comunicado.

Será administrada a vacina da Pfizer (Comirnaty), adaptada aos mais novos, que recebeu o parecer positivo da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) no início deste mês.

A DGS sustenta também a sua decisão de recomendar a vacina para as crianças dos 5 aos 11 anos, "na sequência da posição da Comissão Técnica de Vacinação contra a COVID-19 (CTVC), que considerou, com base nos dados disponíveis, que a avaliação risco-benefício, numa perspetiva individual e de saúde pública, é favorável à vacinação das crianças desta faixa etária". "O número de novos casos de covid-19 em crianças tem vindo a aumentar", acrescenta ainda o organismo, lembrando que apesar da doença nestas idades ser "geralmente ligeira", também "existem formas graves" nos mais novos.

Apesar da recomendação generalizada para todas as crianças, a DGS sublinha, por isso, que deve ser dada a prioridade às crianças com doenças de risco que possam desenvolver formas grave de covid-19.

Na próxima sexta-feira, serão revelados, em conferência de imprensa, os detalhes sobre o calendário de vacinação e a respetiva logística, e serão prestados esclarecimentos técnicos adicionais sobre esta fase da campanha de vacinação.

