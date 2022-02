Portugal. DGS recomenda dose de reforço para pessoas com imunossupressão grave

Vacinação com dose adicional tinha sido anteriormente recomendada às pessoas com imunossupressão, de forma a “possibilitar um nível de proteção adequado e idêntico ao esquema vacinal inicial na população em geral”.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou hoje a administração de uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 em pessoas que tinham sido vacinadas com a dose adicional por terem imunossupressão grave.

“A DGS recomenda a vacinação com doses de reforço em pessoas com imunossupressão grave que receberam uma dose adicional para completar o esquema vacinal primário, com o objetivo de aumentar a proteção desta população contra a covid-19”, adiantou a entidade liderada por Graça Freitas em comunicado.

Segundo a mesma fonte, a vacinação com dose adicional tinha sido anteriormente recomendada às pessoas com imunossupressão, de forma a “possibilitar um nível de proteção adequado e idêntico ao esquema vacinal inicial na população em geral”.

