Portugal deve manter estado de emergência depois de 7 de janeiro

Ana Patrícia CARDOSO O atual estado de emergência é o sétimo que o país enfrenta, desde o início da pandemia de covid-19.

Segundo notícia avançada pelo Observador, com base numa fonte do Executivo, o Governo pretende estender o estado de emergência em vigor, que acaba a 7 de janeiro. A ideia é "prorrogar o atual regime por mais uma semana e assim ser possível medir o impacto do Natal", cita a mesma fonte.

Impacto esse que será avaliado na reunião do Infarmed agendada para 12 de janeiro, com o objetivo de fazer a avaliação da situação epidemiológica da pandemia no país e definir novas medidas a tomar.

Só nesta altura os especialistas esperam ter já os dados das consequências da celebração do Natal e Ano Novo (ainda que com restrições).

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa vai receber os representantes dos partidos já na próxima segunda-feira, 4 de janeiro. Em cima da mesa, como vem sendo prática, vai estar o novo estado de emergência que afeta diretamente a campanha oficial das Presidenciais, marcada para os dias 11 e 12.

