Marta Temido lembrou que o período de contenção, que foi antecipado uma semana, teve início no sábado e que "é preciso que o tempo aconteça” para se poder ver “alguns resultados”.

Portugal 2 min.

Covid-19

"Pandemia está numa outra fase". Portugal deve atingir 37 mil casos a 7 de janeiro

Paula DE FREITAS FERREIRA Marta Temido lembrou que o período de contenção, que foi antecipado uma semana, teve início no sábado e que "é preciso que o tempo aconteça” para se poder ver “alguns resultados”.

Portugal deverá atingir 37 mil novos casos de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 no dia 7 de janeiro, mais do dobro do máximo de 17.172 registados esta terça-feira, disse à Lusa a ministra da Saúde, Marta Temido.



Um aumento previsto pelos peritos e que corresponde "a uma maior prevalência da variante Omicron, que tem um fator de transmissibilidade maior", avançou a ministra à CNN Portugal, ao final da tarde de terça-feira. "Ainda a conhecemos mal [à Omicron] mas [já sabemos que] tem esta capacidade de duplicação, a capacidade de se espalhar".

Segundo Marta Temido, o número de novas infeções registadas esta terça-feira, o maior desde o início da pandemia, correspondia já às previsões do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) para o próximo dia 29.

Portugal bate recorde de casos desde o início da pandemia. São mais de 17 mil em 24 horas Registaram-se ainda mais 19 mortes devido à doença - o número de óbitos é também o mais alto dos últimos nove dias. País tem hoje mais 15.079 novos casos de infeção do que há um ano.

“Estamos, portanto, com uma ligeira aceleração face a essas previsões”, disse a ministra da Saúde em declarações à agência Lusa no Ministério da Saúde.

"O que sabemos? Que uma terceira dose nos protege"

Não se sabe quando será o pico das infeções em Portugal, adiantou a ministra, nas delarações à CNN, e as incertezas ainda são muitas em relação à nova variante. "O que sabemos? Que uma terceira dose nos protege e que as medidas de contenção e redução de contactos também", avançou.

"A pandemia está numa outra fase, talvez não venha a ter o mesmo impacto de mortalidade, é menos grave, mas vai pôr-nos à prova nos próximos dias", adiantou Marta Temido.

"Já tínhamos agendadas reuniões de avaliação da situação - a dia 29 de dezembro e a 4 de janeiro - onde se fará uma reanálise de cenários e da evolução [da pandemia], mas é prematuro imaginar quando é que vamos chegar ao pico [de infeções] e quanto tenpo demoraremos a reverter esta situação", disse ainda.

Portugal. Médicos de família alertam para "caos absoluto" nos centros de saúde Filas compactas à porta das Áreas Dedicadas a Doentes Respiratórios e esperas de nove horas para conseguir contactar a Linha SNS24. Aumento de novos casos de covid-19 está novamente a contribuir para que outros doentes não estejam a ser acompanhados.

"Ganhar tempo para mais vacinação"

“Se conseguirmos cumprir responsavelmente as medidas que temos em vigor a nossa expectativa é de que consigamos reduzir este ritmo de transmissão e ganhar tempo para mais vacinação, para mais proteção", adiantou.

Marta Temido lembrou que o período de contenção, que foi antecipado uma semana, teve início no sábado e que "é preciso que o tempo aconteça” para se poder ver “alguns resultados”.

“No entretanto, é muito importante que cada um de nós cumpra rigorosamente o teletrabalho, as orientações de isolamento quando elas são aplicadas, o evitar de contactos desprotegidos e, caso seja elegível, a vacinação”, insistiu.

*com agência Lusa





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.