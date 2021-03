Portugal destina 14 milhões ao novo modelo de gestão consular

Esta quarta-feira, no Parlamento, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considerou o novo modelo "um dos projetos-bandeira" do seu Ministério e referiu o Centro de Atendimento Consular como um exemplo já em funcionamento.

Esta quarta-feira, no Parlamento, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considerou o novo modelo "um dos projetos-bandeira" do seu Ministério e referiu o Centro de Atendimento Consular como um exemplo já em funcionamento.

O novo modelo de gestão consular para tratar por via digital tudo o que não exigir a presença do cidadão foi apresentado pelo Governo português como “eixo essencial” da transformação digital do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) em 2021 e terá um orçamento indicativo de 14 milhões de euros.



Esta quarta-feira, no Parlamento, o ministro Augusto Santos Silva considerou o novo modelo "um dos projetos-bandeira" do Ministério, no Plano de Recuperação e Resiliência, adiantando que são já visíveis resultados.

"O ato único de gestão consular está hoje aplicado em quase todos os postos [consulares]. O Centro de Atendimento Consular já funciona para cinco países: Espanha, Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda e Bélgica", disse Santos Silva.



Segundo o ministro, Portugal recebeu, desde março, oito mil pedidos de visto por via eletrónica, na plataforma e-Visa, no âmbito da política de serviços consulares acessíveis em permanência.

Santos Silva adiantou que a nova rede de processamento de vistos, já adjudicada, visa promover o acesso digital permanente aos serviços consulares.

"O objetivo é claro: que todos os atos consulares que dispensem a obrigatoriedade de presença física possam ser feitos eletronicamente e que os serviços consulares estejam disponíveis 24 horas por dia, todos os dias do ano, acessíveis digitalmente a partir de qualquer ponto do mundo", rematou.



