Com esta anunciada descentralização, pretende-se esconder uma regionalização, há muito chumbada pelos portugueses.

Opinião Portugal 2 min.

Política

Portugal. Descentralização e regionalização

Sérgio FERREIRA BORGES Com esta anunciada descentralização, pretende-se esconder uma regionalização, há muito chumbada pelos portugueses.

O ano político está guardado para uma controvérsia política, já iniciada há meses. Trata-se da chamada descentralização que gera fortes equívocos, há muito tempo, sustentados pelos principais interessados.

Com esta anunciada descentralização, pretende-se esconder uma regionalização, há muito chumbada em referendo, pelos portugueses. Mas António Costa fez ouvidos de mercador e junto a si o PSD, para avançar com um projecto que trará custos elevados, aos portugueses. Além de financeiros, acarreta custos que serão também de competências políticas, sempre deficientes, como se tem constatado.

Mas antes de se discutir esta questão de fundo, temos outra que já colocou o Governo em rota de colisão com alguns partidos e, de forma mais visível, com o independente presidente da Câmara Municipal de Porto.

Esta chamada descentralização consiste na transferência de competências do poder central para o poder local. As câmaras municipais aceitam essa transferência, desde que ela seja acompanhada da transferência de meios financeiros. E a controvérsia começa aqui. As câmaras dizem que precisam de mais dinheiro, para conseguirem financiar as suas novas responsabilidades. O Governo diz que as câmaras têm de se habituar a poupar, para conseguirem fazer milagres, com o pouco dinheiro que lhes é dado, em nome da tal descentralização.

As câmaras de maioria PS, portanto, afectas à maioria governamental, prometem fazer os possíveis, para cumprir a missão, com os constrangimentos financeiros que lhes são impostos.

Mas as outras, as de maioria PSD ou as independentes não estão pelos ajustes. E, utilizando um aforismo bem conhecido, dizem que não havendo palhaço, também não há circo. Isto é, sem mais meios financeiros, não aceitam as novas responsabilidades que o Governo pretende descartar, com a transferência para as autarquias.

Nos próximos meses, vamos continuar com esta discussão, torneando assim a questão de fundo que radica num equívoco programado pelos vários poderes. Como a regionalização está chumbada por um referendo, vamos substituí-la por uma chamada descentralização, iludindo assim os críticos.

A descentralização, apesar de tudo, fica mais barata ao Estado. Não é necessário criar regiões administrativas, logo, não é necessário inchar o pessoal político, que é como quem diz, não é preciso criar mais empregos políticos.

Resta saber se tudo isto não é apenas uma etapa dissimulada, para a médio prazo nos imporem uma regionalização que já rejeitámos. Pela minha parte, desconfio de todo este processo.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.