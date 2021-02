Francisco Ramos demitiu-se do cargo de coordenador da 'task force' para o Plano de Vacinação contra a covid-19, foi avançado pelo Ministério da Saúde.

Portugal. Demitiu-se coordenador da 'task force' da vacinação contra a covid-19

Francisco Ramos demitiu-se do cargo de coordenador da 'task force' para o Plano de Vacinação contra a covid-19, foi avançado pelo Ministério da Saúde.

"Ao tomar conhecimento de irregularidades no processo de seleção para vacinação de profissionais de saúde do Hospital da Cruz Vermelha, do qual sou Presidente da Comissão Executiva, considero que não se reúnem as condições para me manter no cargo de coordenador da task force para a elaboração do Plano de Vacinação Contra a COVID-19 em Portugal", pode ler-se em comunicado do Ministério da Saúde.



Francisco Ramos apresentou a renúncia ao cargo ontem, 2 de fevereiro, à Senhora Ministra da Saúde, Marta Temido.

A task force foi criada em novembro e conta com a coordenação de membros do Ministério da Defesa Nacional, Administração Interna, Direcção-Geral da Saúde e Infarmed.



