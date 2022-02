Devido a “alterações cardíacas e dada a gravidade do quadro“, foi necessário assegurar a ventilação mecânica e suporte circulatório da criança com recurso à ECMO", disse fonte do hospital à SIC.

Portugal. Criança de um ano internada com covid-19 no São João em estado grave

Uma criança de um ano está internada com covid-19 na unidade de cuidados intensivos pediátricos do Centro Hospitalar Universitário de São João, avança a SIc Notícias.

Devido a “alterações cardíacas e dada a gravidade do quadro“, foi necessário assegurar a ventilação mecânica e suporte circulatório da criança com recurso à ECMO, disse fonte do hospital à estação de televisão.

O ECMO é uma técnica de suporte vital extracorporal que utiliza uma bomba para fazer circular o sangue por um pulmão artificial fora do corpo, regressando depois à corrente sanguínea.

Caso está a surpreender os médicos

De acordo com a CNN Portugal, o caso já foi reportado às autoridades de saúde.

O médico Alberto Caldas Afonso, diretor do Centro Materno Infantil do Norte, revelou ao canal que o caso “causa-nos alguma perplexidade”. “Era uma criança saudável, internada exclusivamente por covid-19”.

“Esta criança foi internada no dia 4 no nosso centro hospitalar, transferida da Póvoa do Varzim, com um quadro de recusa alimentar, tinha febre, que se associou à recusa alimentar e letargia. Foi internada na nossa unidade covid e em 24 horas a situação clínica agravou-se, com um quadro de insuficiência cardiorespiratória e com uma taquicardia que se veio a acentuar. Portanto, com critérios que podiam indiciar, como se veio a comprovar, a uma necessidade de recorrer a ECMO”, explicou o clínico.

