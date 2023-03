Segundo as autoridades, a criança coabitava com o avô, de 69 anos, e a mãe, não sendo conhecido “contexto de violência doméstica”. A PJ está a investigar o caso.

Portugal. Criança de sete anos morta pelo avô em Vialonga

Lusa Segundo as autoridades, a criança coabitava com o avô, de 69 anos, e a mãe, não sendo conhecido “contexto de violência doméstica”. A PJ está a investigar o caso.

Uma criança de sete anos foi esta madrugada morta, com uma arma branca, pelo avô, com quem habitava em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com a porta-voz da GNR, Mafalda Gomes de Almeida, a criança coabitava com o avô, de 69 anos, e a mãe, não sendo conhecido “contexto de violência doméstica”.

Depois de cometer o crime, o homem tentou o suicídio, sem sucesso, tendo sido transportado para o hospital em estado grave, disse a mesma fonte.

Segundo a GNR, a Polícia Judiciária (PJ) foi chamada ao local, estando já a investigar a ocorrência.

