A noite de dia 31 vai ter recolher obrigatório às 23h00, em Portugal. Contudo, na Consoada mantém-se o prometido. Mas, "com todo o cuidado", pediu esta noite o primeiro-ministro.

Portugal. Costa mantém alívio no Natal mas "corta" revéillon

Paula SANTOS FERREIRA A noite de dia 31 vai ter recolher obrigatório às 23h00, em Portugal. Contudo, na Consoada mantém-se o prometido. Mas, "com todo o cuidado", pediu esta noite o primeiro-ministro.

"Proteger o Natal com o sacrifício de Passagem de Ano". Foi assim que António Costa justificou esta noite ao País a necessidade de voltar atrás no prometido e permitir a Passagem de Ano. A situação da pandemia em Portugal, em que o "número de mortos continua a ser muito elevado" não o permite.

Assim, a noite de dia 31 de dezembro vai ter recolher obrigatório às 23h00. E no dia de Ano Novo, e os seguintes dia 2 e 3 vão ter restrições de circulação a partir das 13h00.

António Costa declarou que há que "cortar totalmente as celebrações de ano novo", ao contrário do previsto "há 15 dias".



Portugal tem de "evitar no Ano Novo os riscos que o Natal vai comportar" , assumiu. “Celebremos este Novo Ano com cada um em sua casa, com a sua família”, acrescentou.



Natal com alívio de restrições

No Natal mantém-se o prometido, alívio das restrições de circulação na via pública para quem está em trânsito nos dias 23 e 24. Nos dias 24 e 25 o recolher obrigatório começa às 02h00 da madrugada. No dia 26 há recolher obrigatório a partir das 23h00.

"Os festejos de Natal tem de ser com o todo o cuidado, devemos evitar reunir o menor número de pessoas possível" na consoada, "devemos estar à mesa só o tempo estritamente necessário e evitar espaços pouco arejados, e estar o máximo de tempo com máscara”, pediu António Costa.

"Pedimos a todas as famílias que se procurem organizar para que Natal seja de partilha de afetos mas não de partilha de vírus para todos nós", sublinhou o primeiro-ministro.



Máxima contenção no Ano Novo

A seguir ao Natal são precisas "medidas de máxima contenção para evitar o risco acrescido dos encontros de Natal aumentem no início do ano".

O chefe do executivo português justificou o sacrifício de Ano Novo. “Estamos a diminuir os números de casos por semana mas menos rapidamente do que estávamos a fazer no passado”, disse. “Não estamos hoje no ponto onde desejávamos estar para encarar o próximo Natal com tranquilidade”, referiu Costa.

“Cada um de nós é um risco e é maior quanto mais formos e quanto menos protegidos estivermos”, lembrou António Costa.

