Portugal continua com a terceira maior dívida da UE

Dados do Eurostat mostram, no entanto, que houve um recuo face ao ano anterior para 125,7% do PIB. Luxemburgo tem a segunda menor dívida (23% do PIB), apenas atrás da Estónia (9,0% do PIB).

A dívida pública portuguesa continua a ser a terceira maior da União Europeia, apenas atrás das de Grécia (178,6% do PIB) e Itália (131,8% do PIB), embora tenha registado uma descida de 129,9% para os 125,7% do PIB em 2017 na comparação com o período homólogo, segundo os dados do Eurostat, citados pela agência Lusa.

Bélgica (103,1%) e Espanha (96,3%) também registam dívidas muito elevadas num contexto em que as dívidas públicas da zona euro e a da União Europeia vão na terceira descida consecutiva em termos homólogos: no primeiro caso passou de 89 para 86,7% e no segundo situou-se nos 81,9% quando antes era de 83,3%.

Mesmo assim, há 15 Estados-membros com números de dívida pública superiores a 60% do PIB. A lista das menores dívidas públicas é liderada pela Estónia (9,0% do PIB), seguindo-se Luxemburgo (23,0%), Bulgária (25,4%), República Checa (34,6%), Roménia (35,0%) e Dinamarca (36,4%).







