Portugal Continental não será incluído na lista de países com corredor turístico com o Reino Unido, ao contrário dos arquipélagos da Madeira e dos Açores, avançou fonte do Governo à Associação de Municípios do Algarve.

Portugal continental fora do corredor turístico do Reino Unido

O Governo britânico anunciou esta sexta-feira a lista completa de países e territórios excluídos da quarentena obrigatória de 14 dias. Portugal Continental é um dos territórios que ficou de fora do corredor turístico do Reino Unido mas os Açores e a Madeira estão na lista, segundo apurou o Dinheiro Vivo.

A lista completa vai ser publicada esta sexta-feira pelo Governo britânico e inclui mais de 50 países para os quais os britânicos poderão voar sem necessidade de ficarem 14 dias em quarentena no regresso a casa. Espanha, Itália, França e Alemanha estão livres das restrições mas não Portugal.

O Dinheiro Vivo contactou o ministério português dos Negócios Estrangeiros que não quis comentar. Fonte oficial do ministério tutelado por Augusto Santos Silva avança ao mesmo jornal que "aguarda a comunicação pública da decisão britânica", prevista para esta tarde.

O fim da quarentena para quem entra no Reino Unido vindo dos países incluídos neste corredor aéreo entra em vigor no dia 10 de julho. Companhias aéreas como a British Airways, easyJet e Ryanair recorreram aos tribunais para contestar as limitações impostas à mobilidade aérea no Reino Unido.

