Portugal conta mais 153 novos casos de covid-19

A área de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais fustigada pelo novo coronavírus.

Portugal regista, este domingo, dia 2 de agosto, mais 153 novos casos de infeção provocada pelo novo coronavírus, um aumento de 0,30% no número total de casos de infeção. Em Portugal há 51.463 casos da covid-19 ativos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, continua a ser a mais atacada pelo vírus, sendo que regista 26.323 casos de infeção por covid-19, mais 92 do que no sábado, e 606 óbitos.

Registou-se mais uma morte, totalizando 1.738 óbitos por covid-19.

Portugal. Novas regras para o tráfego aéreo entraram hoje em vigor O tráfego aéreo continua aberto com os países que integram a União Europeia, os países associados ao Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça) e o Reino Unido.

Portugal contabilizou, nas últimas 24 horas, mais 201 casos de recuperação da doença, num total de 36.984.

Há, à data, 378 pessoas internadas em unidades hospitalares, 41 das quais estão em cuidados intensivos.

