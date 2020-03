A partir de Bruxelas, a ministra da Saúde, Marta Temido, deu conta de quatro novos casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal.

Portugal 2 min.

Portugal confirma 13 casos de Covid-19

A partir de Bruxelas, a ministra da Saúde, Marta Temido, deu conta de quatro novos casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal.

Há quatro novos casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal, elevando para 13 o número total de pacientes com a doença que a comunidade científica apelidou de Covid-19 e que pode provocar infeções respiratórias severas e potencialmente mortais.

Os números foram avançados pela ministra da Saúde, Marta Temido, em declarações aos jornalistas em Bruxelas, onde decorre o encontro entre ministros da Saúde da União para debater medidas coordenadas de resposta ao Covid-19, que já causou mais de 3.300 mortos.. Três pacientes foram diagnosticados no Porto e outro em Lisboa. Estão internado, em isolamento, no Hospital de São João e no Curry Cabral. "Os casos do norte têm uma ligação epidemiológica a Itália. O caso de Lisboa ainda não tenho informação", esclareceu Marta Temido.

"Que eu saiba não tem ligação à escola da Amadora", disse ainda a ministra sobre o novo caso de Lisboa referindo-se ao estabelecimento de ensino onde leciona a professora infetada com o novo coronavírus.

Questionada sobre a utilização de máscaras de proteção, a governantes disse que "uma utilização criteriosa dos equipamentos de proteção individual é crucial nesta fase". Acrescentou que "não são todas as pessoas que precisam de máscaras".

Os novos casos somam-se aos nove já identificados pelas autoridades de saúde do país. Os infetados têm idades compreendidas entre os 30 e os 69 anos. Tratam-se de oito homens e apenas uma mulheres. No total, há três em Lisboa, cinco no Porto e um em Coimbra.

Segundo o último boletim informativo da Direção-geral da Saúde (DGS), há ainda 147 casos suspeitos e 213 pessoas em vigilância.

Todas as pessoas que manifestem sintomas compatíveis com os de contágio pelo novo coronavírus são aconselhados a contactar a linha telefónica Saúde 24 através do 808 24 24 24. Quer isto dizer que mesmo que os pacientes tenham febre, tosse e dificuldades respiratórias devem evitar as salas de espera