A 16 de março de 2020 foi confirmado o primeiro óbito atribuído ao novo coronavírus e três dias depois o país declarava o seu primeiro estado de emergência. Quando se assinalam 12 meses sobre esses marcos da pandemia, o país começa a sair do seu segundo confinamento, por fases, e mantém maioria das restrições até ao final da Páscoa.

Portugal começa desconfinamento na véspera de assinalar um ano da primeira morte por covid-19

Ana TOMÁS

Ao fim de dois meses "fechado", Portugal começou o seu segundo desconfinamento. O país deu início à reabertura na véspera de completar um ano desde que viveu o embate inicial da pandemia. A 16 de março de 2020, registou a primeira vítima mortal de covid-19 - um homem de 80 anos, com patologias associadas - e três dias depois, após várias restrições e encerramentos que vinham a ser anunciados nos dias anteriores, assistiu à declaração do primeiro estado de emergência em democracia, que daria início oficial ao primeiro confinamento geral no território para combater a transmissão do novo coronavírus.

Agora, e quando há países que voltam a confinar e a apertar o cerco, os portugueses começam, lentamente, a sentir algum alívio nas restrições. Um recomeço gradual e por fases para não deitar a perder o esforço feito no primeiro trimestre de 2021 para conter aquela que foi a maior vaga, até à data, que Portugal enfrentou desde que a pandemia começou. Desde o final de 2020 e apenas em dois meses e meio, mais que duplicou o número de mortes por covid-19 (passando de um total de 6.906 óbitos, no último dia do ano, para 16.694, esta segunda-feira) e praticamente o de casos confirmados (dos 413.678 acumulados a 31 de dezembro passou para 814.513 a 15 de março).

Assim, este início de desconfinamento contempla a abertura de algumas atividades económicas e de alguns espaços públicos e graus de ensino, mas mantém em vigor a maioria das restrições do confinamento, pelo menos até ao fim da quadra pascal, altura que o Presidente da República considera ser um "tempo arriscado para mensagens confusas ou contraditórias, como por exemplo, a de abrir sem critério antes da Páscoa para nela fechar logo a seguir", segundo afirmou num discurso ao país, a 25 de fevereiro.

Marcelo Rebelo de Sousa defendia que o desconfinamento começasse a seguir a essa data, considerando que seria "uma questão de prudência e segurança manter a Páscoa como um marco essencial para a estratégia em curso". O Governo decidiu começar a reabertura do país 15 dias antes, mas com controlo. A mobilidade no fim de semana e na semana que antecede a Páscoa será fortemente condicionada. O plano do segundo desconfinamento proíbe a circulação entre concelhos entre 26 de março e 5 de abril, domingo pascal, e o primeiro-ministro já veio avisar que a primeira fase do desconfinamento não significa "sair e fazer tudo", lembrando que na Páscoa mantém-se o dever geral de recolhimento.

Numa mensagem publicada na sua página de Twitter, António Costa defendeu que esta fase do desconfinamento é "bastante exigente" e "tem de ser muito prudente, gradual e a conta-gotas. E conta-gotas não é sinónimo de sair e fazer tudo o que gostaríamos de fazer como se não atravessássemos ainda uma grave pandemia", lembrou.

Aulas, café ao postigo, cabeleireiros e livrarias abertas

Estes primeiros 15 dias do desconfinamento são marcados pela reabertura das creches, ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, assim como bibliotecas, parques e jardins.

Outra das retomas é a de alguns setores de bens e serviços não essenciais, através da venda ao postigo, e a de atividades como livrarias e de cabeleireiros, manicures e similares, por marcação prévia. Os restaurantes também podem, a partir desta semana, vender bebidas em regime de take-away, entre as 6h e as 20h.

Mantêm-se em vigor o teletrabalho e os horários reduzidos para funcionamento dos estabelecimentos aos fins de semana e feriados (até às 13h, para as atividades de comércio não alimentar e prestação de serviços e até às 19h no caso dos supermercados).

Um plano até maio

O plano de desconfinamento tem mais três fases, além da que começou esta semana.

A partir de 5 de abril retomam-se as aulas presenciais dos 2.º e 3º ciclos, reabrem os equipamentos sociais na área da deficiência, museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares e as lojas até 200 m2 com porta para a rua. Também voltam a ser permitidas as feiras e mercados não alimentares, por decisão municipal, e a reabertura das esplanadas, com quatro pessoas por mesa, no máximo. Passam ainda a ser possíveis a atividade física ao ar livre até quatro pessoas e a abertura dos ginásios, sem aulas de grupo.

A terceira fase, que está prevista começar a 19 abril, prevê a retoma das aulas presenciais nos ensinos secundário e superior. Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos voltam a poder funcionar, assim como todas as lojas e centros comerciais. As lojas de cidadão voltam a atender presencialmente, por marcação. Os restaurantes, cafés e pastelarias passam a poder receber quatro pessoas ou seis, por mesa, em esplanadas, até às 22h, durante a semana e até às 13h ao fim-de-semana e feriados. O número máximo de pessoas em atividades físicas ao ar livre aumenta igualmente para seis. Passa ainda a ser possível realizar eventos exteriores, desde que com diminuição de lotação, como casamentos e batizados, reduzidos a 25% de lotação.

Caso os números continuem a evoluir favoravelmente e não haja necessidade de voltar atrás e reconfinar novamente, a última fase para o regresso à normalidade possível acontece a 3 de maio, data a partir da qual restaurantes, cafés e pastelarias podem receber até um máximo de seis pessoas ou 10, por mesa, em esplanadas, sem limite de horários. Passam a ser permitidas todas as modalidades desportivas, de atividade física ao ar livre e nos ginásios, assim como a realização de grandes eventos exteriores e eventos interiores, ainda que com diminuição de lotação. Nos casamentos e batizados a lotação sobe para 50% face à da fase anterior.

O plano do desconfinamento do Governo depende, segundo os especialistas, não apenas do seguimento das regras sanitárias, por parte da população, mas também de medidas de controlo epidemiológico para não repetir o cenário pós-Natal. É preciso que a reabertura seja acompanhada de maior capacidade de testagem e rastreio, sobretudo quando continuam a aparecer novas variantes do SARS-Cov-2 e numa altura em que Portugal se junta a outros países na suspensão da AstraZeneca, vendo o seu plano de vacinação atrasar.



