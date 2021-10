O país registou 763 novos casos num dia.

Portugal com uma morte e nova subida nos internamentos

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje, estão agora internadas 335 pessoas, mais 17 do que no sábado, das quais 59 em unidades de cuidados intensivos, menos cinco nas últimas 24 horas.

A única morte das últimas 24 horas registou-se na região de Lisboa, precisam os dados da autoridade de saúde, indicando que a vítima é uma mulher com mais de 80 anos.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 18.157 pessoas e foram registados 1.090.651 casos de infeção. O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (11.849), seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos (3.886). Do total de vítimas mortais registadas até à data, em Portugal 9.523 eram homens e 8.634 mulheres.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 438 casos ativos de covid-19, para um total de 31.890, referem os dados da DGS, segundo os quais 324 pessoas foram dadas como recuperadas, elevando para 1.040.604 o total de pessoas recuperadas desde o início da pandemia. O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou, mais 133, situando-se nos 22.372.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 585.216 mulheres e 504.688 homens. Há ainda 747 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática, explica a DGS.

Entre as novas infeções destaca-se a faixa etária dos 20 aos 20 (mais 118 casos), seguida dos 40 aos 49 anos (mais 103), dos 30 aos 39 anos (mais 101), dos 50 aos 59 anos (mais 98), dos zero aos nove anos (mais 81), dos 10 aos 19 (mais 78), dos 60 aos 69 anos (72), dos 70 aos 79 anos (mais 59) e dos oitenta ou mais anos (mais 49).

