Portugal com recorde de recuperados. Mais de 1700 nas últimas 24 horas

Ana TOMÁS País contabilizou mais 13 óbitos por covid-19 e 173 infetados esta segunda-feira, 18 de maio. Mas número diário de recuperados é o maior até à data.

Portugal registou esta segunda-feira, 18 de maio, 1.794 novos casos recuperados, um número recorde que eleva o total de pessoas que já superaram a doença para 6.430.

No dia em que começam a reabrir as creches e recomeçam as aulas do 11º. e 12º. anos, o país contabiliza mais 13 óbitos e 173 infetados.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que regista o maior aumento de casos positivos de covid-19, com mais 126 confirmados esta segunda-feira, num total de 8.361. Segue-se o Norte com 44 novos casos, num total de 16.396 infetados. Depois surgem o Centro, com mais dois infetados contabilizados hoje, que elevam o total para 3.628, nessa região, e o Alentejo, com mais 1, num total de 243.

Algarve, Madeira e Açores não registam alterações.

No que respeita ao número de óbitos, o Norte lidera com um total de 698 mortes resultantes do novo coronavírus (mais cinco que ontem), seguido de Lisboa e Vale do Tejo, com 279 (mais seis que ontem) e do Centro, com 223 (mais dois que ontem). Algarve e Açores mantêm 15 óbitos cada um, e o Alentejo uma morte, por covid-19.

No total, desde o início da pandemia já foram registadas 1.231 óbitos e confirmados 29.209 infetados, em Portugal.

Há atualmente 25.360 contactos em vigilância e 2.260 a aguardar análise laboratorial.

O número total de pessoas hospitalizadas e internadas nos cuidados intensivos também baixou esta segunda-feira. Na primeira situação estão agora 628 doentes, menos 21 que domingo. Nos cuidados intensivos há menos três casos que ontem.





