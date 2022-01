Na semana passada, a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciara que o país deveria atingir 37 mil novos casos de infeção no dia 7 de janeiro.

Portugal com quase 40 mil novos casos de covid-19. Mais 14 mortes nas últimas 24 horas

Portugal registou 39.570 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, um novo máximo desde o início da pandemia, e mais 14 mortes associadas à covid-19, indicam números divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).



Na semana passada, a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciara que o país deveria atingir 37 mil novos casos de infeção no dia 7 de janeiro.

"Pandemia está numa outra fase". Portugal deve atingir 37 mil casos a 7 de janeiro Marta Temido lembrou que o período de contenção, que foi antecipado uma semana, teve início no sábado e que "é preciso que o tempo aconteça” para se poder ver “alguns resultados”.

Um aumento previsto pelos peritos e que corresponde "a uma maior prevalência da variante Omicron, que tem um fator de transmissibilidade maior", avançava a ministra em entrevista à CNN Portugal.

O boletim epidemiológico diário da DGS regista um novo crescimento do número de pessoas internadas em enfermaria, contabilizando hoje 1.251 internamentos, mais 48 do que na terça-feira, mas as unidades de cuidados intensivos verificaram uma diminuição nas últimas 24 horas (menos quatro), totalizando agora 143.

Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 239.098, mais 25.349 do que na terça-feira, e recuperaram da doença 14.207 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.241.849.

Das 14 mortes, seis ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Centro e outras quatro no Norte.

Incidência ultrapassa 2.100 infeções por 100 mil habitantes

A incidência de infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 subiu para 2.104,7 casos por 100 mil habitantes em Portugal, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) desceu para 1,41.

De acordo com o boletim sobre a pandemia de covid-19 em Portugal divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), a taxa de incidência nacional passou de 1.805,2 casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias na segunda-feira, para os atuais 2.104,7.

Considerando apenas Portugal continental, este indicador registou também um crescimento, de 1.817,3 casos por 100 mil habitantes para 2.114,3.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - registou uma descida, passando de 1,43 a nível nacional e em Portugal continental para 1,41.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

(com agência Lusa)

