O país também registou quatro mortes por causa do vírus, nas últimas 24 horas.

Relatório diário

Portugal com quase 1400 novos casos de covid-19. É o valor mais alto desde setembro

Lusa O país também registou quatro mortes por causa do vírus, nas últimas 24 horas.

Tal como no resto da Europa, também em Portugal os novos casos de covid-19 estão a aumentar, com o país a registar 1382 novos casos nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira. Este é o valor mais alto desde nove de setembro, quando foram confirmados 1408 casos de infeção. Há a lamentar quatro mortes por covid-19, menos cinco que no dia anterior.

A incidência (o número de novos casos nos últimos 14 dias por 100.000 habitantes) ficou inalterado em relação à véspera: 104,3 casos por 100.000 habitantes.



Os internamentos desceram ligeiramente em enfermaria, com 357 pessoas hospitalizadas com covid-19 em Portugal, menos 27 do que na quarta-feira, dos quais 73 estão nas unidades de cuidados intensivos.

