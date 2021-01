O país registou, nas últimas 24 horas, mais 234 óbitos por covid-19. A região que engloba a capital concentrou quase metade desse valor. Há também mais 13.987 novas infeções.

Portugal com novo recorde de mortes por covid-19. Só Lisboa e Vale do Tejo regista mais de uma centena

Ana TOMÁS O país registou, nas últimas 24 horas, mais 234 óbitos por covid-19. A região que engloba a capital concentrou quase metade desse valor. Há também mais 13.987 novas infeções.

Portugal voltou a bater um novo número máximo de mortes por covid-19, nas últimas 24 horas, com mais 234 óbitos face ao dia anterior. Só a região de Lisboa e Vale do Tejo registou quase metade desse valor, com 111 mortes. Desde o início já perderam a vida 9.920 pessoas, devido à covid-19.

No boletim desta sexta-feira são também contabilizados mais 13.987 novas infeções, e é novamente em Lisboa e Vale do Tejo que se concentra o maior número: 5.983.

O Norte registou mais 4.270 infetados e 46 mortes, seguindo-se o Centro, com 2.670 casos e 48 óbitos, o Alentejo, com 491 novas infeções e 19 mortes, e o Algarve, com 459 casos e oito mortes.

Nas regiões autónomas, a Madeira contabiliza mais duas mortes e 84 novos infetados e os Açores, mais 30 casos e nenhum óbito.

No que respeita aos internamentos, não se verifica qualquer abrandamento, havendo, neste momento, 5.779 pessoas internadas, mais 149 que ontem, estando 715 em cuidados intensivos, mais 13 face ao dia anterior.

Esta sexta-feira foram também anunciados mais 7.319 recuperados, elevando o total para 441.556.

Desde o início da pandemia, o país registou 609.136 casos de covid-19, estando atualmente ativos 157.660

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.