Portugal com novo recorde. 6.640 novos casos de covid-19 um só dia

É o número mais alto de novos casos desde o início da pandemia.

Portugal atingiu um novo máximo de casos diários de covid-19 ao contabilizar mais 6.640 infeções nas últimas 24 horas e regista 56 óbitos, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A região Norte continua a ser aquela que regista números mais elevados da pandemia, com mais 3.900 novos casos (com um total a 82.361) e mais 31 mortes (num total de 1.279). A região de Lisboa e Vale do Tejo tem mais 1.856 novos casos e 19 mortos.

Estão internados 2.420 (menos cinco em relação a sexta-feira) doentes, 366 nos cuidados intensivos.



