País registou 46 vítimas esta segunda-feira, mas novos casos de infeção desceram abaixo dos três mil.

Portugal com novo máximo diário no número de mortes por covid-19

Ana TOMÁS País registou 46 vítimas esta segunda-feira, mas novos casos de infeção desceram abaixo dos três mil.

Portugal voltou a registar um novo máximo diário no número de mortes por covid-19, contabilizando mais 46 óbitos, esta segunda-feira, 2 de novembro.

A maioria das mortes concentraram-se no Norte (20), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (17), Centro (6), Alentejo (1), Algarve (1) e Madeira (1). Os Açores continuam sem registar nenhuma morte.

Apesar do aumento de casos mortais, no que respeita a novas infeções Portugal voltou hoje - e vários dias depois - a registar números abaixo dos três mil, com a confirmação de 2.506 novos casos positivos.

Costa pede estado de emergência "superior a 15 dias" Depois de este fim de semana anunciar medidas mais restritivas para 121 concelhos do país, o primeiro-ministro português avança com pedido ao Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa que declare o estado de emergência.

Tal como acontece com os óbitos, é no Norte que continua a registar-se a maioria das novas infeções, tendo sido contabilizadas mais 1.202 nas últimas 24 horas. Em Lisboa e Vale do Tejo houve mais 845, no Centro mais 333, no Algarve mais 66, no Alentejo mais 46, na Madeira mais 13 e nos Açores mais uma.

Os internamentos também continuam a subir. São já 2.255 as pessoas internadas com covid-19, mais 133 que ontem, sendo que 294 se encontram hospitalizadas em unidades de cuidados intensivos (mais 10 que ontem e um novo recorde desde que começou a pandemia).

Registaram-se, por outro lado, mais 1.523 novos recuperados, elevando o número total dos que ultrapassaram a doença para 83.294.

Desde o início da pandemia, em Portugal, foram infetadas com o novo coronavírus 146.847 pessoas, das quais 2.590 morreram da doença.

Estão atualmente ativos 60.963, no país - mais 937 que no dia anterior.





