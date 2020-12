País regista esta quinta-feira 86 mortes e 3.134 novos infetados.

Portugal com menos novos casos mas mais óbitos por covid-19

Ana TOMÁS País regista esta quinta-feira 86 mortes e 3.134 novos infetados.

Portugal regista esta quinta-feira, 10 de dezembro, mais 86 mortes e 3.134 novos casos positivos. Os valores contabilizados nas últimas 24 horas refletem uma subida do número de óbitos, mas uma descida no de infetados, face ao dia anterior, em que se registaram 70 mortes e 4.097 casos.

O Norte mantém-se como a região com mais novos casos, concentrando 1.371 dos 3.134 infetados diários. No entanto, esta quinta-feira, é Lisboa e Vale do Tejo a zona do país que apresenta mais mortalidade associada à covid-19: 37 mortes, por comparação com 32 no Norte.

No que respeita a novos infetados, a região da capital contabiliza mais 964, seguindo-se o Centro, com mais 444 casos positivos e 14 mortos, o Alentejo, com 267 novos infetados e duas mortes, e o Algarve, com mais 63 infetados e um óbito.

Madeira e Açores não registam qualquer morte associada à covid-19, tendo mais seis e 19 casos reportados, respetivamente.

No que respeita aos internamentos, estão hospitalizadas 3.304 doentes com o novo coronavírus, menos 28 que ontem. Entre eles, 509 estão em cuidados intensivos, mais nove que no dia anterior.

Esta quinta-feira verificou-se, igualmente, uma subida no número de recuperados. Mais 4.848. pessoas foram dadas como curadas da covid-19, o que eleva o total de recuperações para 259.548.

Desde o início da pandemia, em Portugal, foram infetadas 335.207 e 5.278 morreram da doença.

Atualmente, há 70.381 ativos no país, menos 1.800 que ontem.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.