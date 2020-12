País começa a semana a seguir ao Natal com subida do número de novos casos positivos, mas mantém tendência de descida do de óbitos, pelo terceiro dia consecutivo.

Portugal com menos mortes mas mais infetados nas últimas 24 horas

Ana TOMÁS

Portugal começa a semana a seguir ao Natal com menos óbitos associados à covid-19, mas mais casos positivos. O país registou, nas últimas 24 horas, mais 58 mortes associadas à doença e 2.093 novos infetados, o que significa uma subida no número de novos casos positivos, face aos dois dias anteriores, mas, por outro lado, a manutenção da tendência de descida do número de óbitos, pelo terceiro dia consecutivo.

A região Norte concentra 907 dos 2.093 novos casos e 19 mortes. Nas últimas 24 horas, a maioria dos óbitos, 20, ocorreu em Lisboa e Vale do Tejo, que registou mais 669 infetados. Com mais 296 casos positivos, a região Centro registou também 14 mortes por covid-19, seguindo-se o Alentejo, com 101 novos infetados e dois óbitos e o Algarve, com mais 57 casos positivos e três mortes.

Nas regiões autónomas, não ocorreu nenhum óbito, entre ontem e hoje, mas os Açores contabilizaram mais 29 casos e a Madeira 34.

Esta segunda-feira, estavam internadas, com a doença, 2.967 pessoas, mais 97 que ontem, 503 em unidades de cuidados intensivos, menos uma face ao dia anterior.

Registaram-se também mais 1.936 recuperados, sendo, nesta altura, 321.682 os que já recuperaram da doença, desde que a pandemia atingiu o país.

Ao todo, foram infetadas com o novo coronavírus, em Portugal, 396.666 pessoas, 6.677 das quais acabaram por morrer.

Atualmente, há 68.307 casos ativos, mais 99 que ontem.





