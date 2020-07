Cerca de 70% dos novos casos surgiram na Região de Lisboa e Vale do Tejo.

Portugal com mais três mortos e 313 infetados

Cerca de 70% dos novos casos surgiram na Região de Lisboa e Vale do Tejo.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais três mortes associadas à covid-19. As vítimas tinham mais de 80 anos. Tratam-se de duas mulheres e dois homens.

Só entre terça e quarta-feira as autoridades de saúde identificaram 313 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, cerca de 70% dos quais na Região de Lisboa e Vale do Tejo, de acordo com o balanço divulgado pela Direção Geral da Saúde.

As hospitalizações também estão a aumentar. Entre novas entradas e saídas (por recuperação ou óbito) de hospitais, há mais 12 pessoas em unidades hospitalares e mais seis pessoas tratadas em unidades de cuidados intensivos.O número pessoas internadas superava assim, à meia-noite, os 500 doentes hospitalizados e o número de pessoas em cuidados intensivos no país subiu de 73 para 79.

Assim, de acordo com o boletim epidemiológico da DGS, o número de mortos relacionadas com a covid-19 ascende hoje a 1.579, enquanto os casos confirmados desde o início da pandemia totalizam 42.454.

