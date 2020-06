Portugal regista hoje mais oito mortes causadas pela covid-19 do que na segunda-feira.

Portugal com mais oito mortos e 229 novos casos nas últimas 24 horas

Ana Patrícia CARDOSO Portugal regista hoje mais oito mortes causadas pela covid-19 do que na segunda-feira.

A Direção Geral de Saúde avançou os números das últimas 24 horas e Portugal conta com mais oito mortos e 229 novos casos. No total, morreram 1.576 pessoas em Portugal desde o início da pandemia.

Há a registar um surto no Hospital Egas Moniz com pelo menos seis doentes e 11 profissionais infetados.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais afetada, uma vez que, das 229 infeções, 188 foram identificadas aí.

Depois o Norte com mais 20 casos, o Centro com mais 10, Alentejo com mais 15, Algarve com mais 3 e Madeira com mais um caso.



Na região de Lisboa e Vale do Tejo, os novos casos estão sobretudo no concelho de Sintra (54), no concelho de Lisboa (49), no concelho da Amadora (31) e em Vila Franca de Xira (23).







