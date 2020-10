Desde o início da pandemia, o país já registou 2.040 mortes e 81.256 casos de infeção, estando atualmente ativos 28.179 casos.

Portugal com mais oito mortes por covid-19 e 944 novos casos

Portugal regista esta quarta-feira, 7 de outubro, mais oito mortes por covid-19 e 944 novos casos de infeção com o novo coronavírus.

Tal como ontem, Lisboa e Vale do Tejo volta a concentrar a maioria dos óbitos, com cinco entre os oito contabilizados hoje. As regiões do Norte, o Centro e o Algarve registam uma morte cada uma.

No que se refere aos novos casos positivos, Lisboa e Vale do Tejo e Norte abarcam a maioria das infeções registadas esta quarta-feira, com a primeira a ser a região mais afetada, concentrando cerca de metade do total diário, com 494, e a segunda a 356 dos 944 novos casos.

Nas últimas 24 horas, aumentaram também os internamentos, com mais 32 pessoas hospitalizadas em enfermaria, num total de 764. O número de internados em cuidados intensivos mantém-se nos 104.

O boletim de hoje revela ainda que há mais 325 recuperados, o que faz aumentar para 51.037 o total dos que ultrapassaram a doença.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.040 mortes e 81.256 casos de infeção, estando hoje ativos 28.179 casos, mais 611 do que na terça-feira.

Vinte e três surtos em escolas

Segundo a Diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, há 23 surtos ativos de covid-19 em escolas do país, com 136 casos de infeção entre alunos, professores e funcionários. Uma situação que caracteriza como "controlada”.

A maioria desses surtos concentram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 12 casos, seguida da região Norte, com sete. A região Centro tem três surtos e o Algarve um, segundo detalhou a responsável.

Relativamente ao impacto da abertura das escolas no crescimento da transmissão do vírus, considerou que ainda “é precoce” medir essa relação, mas adiantou que não parece ser “muito grande”.

"O que se encontra nos inquéritos epidemiológicos, muitas vezes, é que há familiares doentes e parece que a transmissão ocorreu mais dos familiares para as crianças do que ao contrário”, referiu Graça Freitas.



Mais preocupantes para as autoridades são os surtos que continuam a acontecer em vários lares de idosos, por todo o país, em especial no Norte.

Com os casos de Bragança, Caminha e Viseu a registarem dezenas de pessoas infetadas.

Só nos lares da Misericórdia de Bragança registam-se 123 infetados, tendo uma das utentes falecido esta quarta-feira, no hospital, onde se encontram internados mais dois utentes, de um total de 102 idosos infetados, informou fonte da instituição à Lusa. A estes somam-se mais 21 funcionários.





