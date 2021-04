Internamentos, incidência e taxa de transmissibilidade sobem.

Portugal com mais duas mortes por covid-19 e 271 infetados

Portugal registou mais duas mortes por covid-19 e 271 novos casos, nas últimas 24 horas.

Os óbitos distribuíram-se pelas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Norte, cada uma com um, assim como a maioria das novas infeções, com a primeira a concentrar 60 do total de novos casos e a segunda, 70.

O Alentejo foi a terceira região do país com mais novos infetados, 52, seguindo-se o Algarve, 21, e o Centro, 18.

Nas regiões autónomas, os Açores contabilizaram 23 casos e a Madeira, 27.

Registaram-se, por outro lado, 445 recuperados, elevando para 785.063 o total de pessoas que ultrapassaram a covid-19.

Internamentos, incidência e R(t) sobem

Apesar da descida no número de mortes e de infetados, face aos valores do dia anterior, o boletim epidemiológico desta segunda-feira, 12 de abril, revela uma subida nos internamentos. A nível geral, há agora 479 hospitalizações por covid-19, mais 13 que ontem. Entre elas, 119 correspondem a internamentos em cuidados intensivos, mais seis que ontem.

O índice de incidência e a taxa de transmissibilidade (R(t)) também subiram. A nível nacional, o primeiro está nos 70 casos por 100 mil habitantes e o segundo em 1,04.

Desde o início da pandemia foram confirmados, em Portugal, 827.765 infetados com o vírus SARS-Cov-2, tendo 16.918 morrido vítimas da covid-19.

Atualmente, existem 25.784 casos de infeção ativos no país, menos 176 que ontem.

