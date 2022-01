Há uma pequena redução do número de pessoas internadas, contabilizando hoje 1.023 internamentos, menos um do que na sexta-feira.

Portugal 3 min.

Covid-19

Portugal com mais de 23 mil casos e 21 mortes nas últimas 24 horas

Lusa Portugal registou 23.290 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, mais 21 mortes associadas à covid-19 e uma ligeira redução dos internamentos, indicam números divulgados hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico diário da DGS regista uma pequena redução do número de pessoas internadas, contabilizando hoje 1.023 internamentos, menos um do que na sexta-feira, 142 dos quais em unidades de cuidados intensivos (menos três nas últimas 24 horas).



Todas as regiões de Portugal com Rt superior a 1, Norte com "subida acentuada" A média a cinco dias do Rt tem registado um “aumento acentuado” desde 12 de dezembro, sendo agora de 1,35 a nível nacional.

Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 196.223, mais 17.511 do que na sexta-feira, e recuperaram da doença 5.758 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.197.737.

Das 21 mortes, sete ocorreram na região Norte, seis no Centro, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Alentejo, uma no Algarve, uma na Madeira e uma nos Açores.

Comparativamente com a situação registada em Portugal no mesmo dia há um ano, o país tem hoje mais 16.339 novos casos de infeção - contabilizaram-se 6.951 novos casos em 01 de janeiro de 2021 - e mais 121.234 casos ativos (há um ano totalizavam 74.989).

Nesta comparação, o número de internamentos é significativamente inferior, uma vez que há um ano estavam internadas 2.806 pessoas, 483 das quais em cuidados intensivos, havendo também agora menos óbitos (no mesmo dia de 2021, o boletim da DGS contabilizava 66 mortes nas 24 horas anteriores).

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas, num total de 9.549, seguindo-se o Norte (8.587), o Centro (2.744), a Madeira (858), o Algarve (628), o Alentejo (621) e os Açores (303).

Em relação ao dia anterior, as autoridades de saúde têm mais 3.755 contactos em vigilância, totalizando 173.314 pessoas.

Portugal. Mais de 70 mil pessoas vacinadas contra a gripe e a covid-19 no último dia do ano Mais de 70 mil pessoas foram vacinadas na sexta-feira contra a gripe e a covid-19, quase 52 mil com a dose de reforço, registando-se também a vacinação de 51 crianças.

Segundo os dados da DGS, sete dos 21 óbitos foram de idosos com mais de 80 anos, outros sete da faixa etária entre os 70 e os 79 anos, cinco entre os 60 e 69 anos, um entre os 50 e os 59 anos e outro entre os 30 e 39 anos.

O maior número de óbitos desde o início da pandemia concentra-se nos idosos com mais de 80 anos (12.305), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (4.111) e entre os 60 e os 69 anos (1.748).

O maior número de novos casos diagnosticados situa-se no grupo etário entre os 20 e os 29 anos (4.379), seguido das faixas entre 40 e 49 anos (4.284), entre 30 e 39 anos (3.974), entre 50 e 59 anos (3.466), entre 10 e 19 anos (2.715), entre os 60 e os 69 anos (1.770), até aos 09 anos (1.388), entre 70 aos 79 anos (830) e dos idosos com mais de 80 anos (488).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 554.891 casos e 7.979 mortes.

Na região Norte registaram-se 514.682 infeções e 5.778 óbitos e a região Centro tem agora um total acumulado de 198.839 infeções e 3.366 mortes.

O Algarve totaliza 59.688 contágios e 586 óbitos e o Alentejo soma 49.442 casos e 1.089 mortos por covid-19.

Portugal. Máximo diário de mais de 400 mil testes alcançado na quinta-feira Desde o início de 2020, já foram efetuados cerca de 26,5 milhões testes de diagnóstico da covid-19, números que não incluem os autotestes.

A Região Autónoma da Madeira soma desde o início da pandemia 22.786 infeções e 126 mortes e o arquipélago dos Açores 12.608 casos e 52 óbitos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.976 pessoas, 9.969 homens e 9.007 mulheres.

Já foram contabilizados 1.412.936 casos de infeção, dos quais 661.575 homens, 750.129 mulheres e 1.232 casos de sexo que se encontra sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.