Registaram-se ainda mais nove mortes e um aumento de internados. Incidência dá um salto e índice de transmissibilidade também sobe.

Covid-19

Portugal ultrapassa os 2500 novos casos em 24 horas. É o número mais alto desde setembro

Registaram-se ainda mais nove mortes e um aumento de internados. Incidência dá um salto e índice de transmissibilidade também sobe.

Portugal registou esta quarta-feira, 17, 2.527 novos casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, o número mais alto desde 02 de setembro, nove mortes associadas à covid-19 e um aumento de internamentos em enfermaria, segundo dados oficiais.



De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje, estão agora internadas 514 pessoas, mais 28 do que na terça-feira, das quais 75 em unidades de cuidados intensivos, menos cinco do que nas últimas 24 horas.

As nove mortes registaram-se no Centro (três), em Lisboa e Vale do Tejo (três), Norte (duas) e no Algarve (uma).

A nível nacional a taxa de incidência subiu, desde segunda-feira, de 156,5 para 173,7 casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias. Em Portugal continental, este indicador registou também um crescimento, passando de 155,3 para 172,9 casos por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - aumentou ligeiramente de 1,16 para 1,17 a nível nacional, valor que já se registava na segunda-feira para Portugal continental.





