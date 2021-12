Portugal ultrapassa os 10.500 casos de covid-19 em 24 horas

Atropelamento mortal de viatura de ex-ministro Uma dor maior do que a vida

Marta Azinhaga, a viúva de Nuno Santos, que perdeu a vida na A6 no passado dia 18 de Junho, atropelado pela viatura do ministro Eduardo Cabrita, ainda não saiu do pesadelo. À família ainda não foi concedido um desfecho para a morte de Nuno. Não querem culpados, querem justiça. Para que possam fazer o seu luto.