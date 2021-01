Pelo segundo dia consecutivo, o país volta a registar perto de 10 mil casos, os valores diários mais altos desde que a pandemia começou.

Portugal com mais 95 mortes por covid-19 e 9.927 novos casos

Ana TOMÁS Pelo segundo dia consecutivo, o país volta a registar perto de 10 mil casos, os valores diários mais altos desde que a pandemia começou.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 95 mortes por covid-19 e 9.927 novos infetados, o segundo número mais alto de casos diários contabilizado desde o início da pandemia, depois de ontem o país ter batido o recorde de infeções num só dia, com 10.027 casos.

A maioria dos novos infetados distribui-se pelas regiões do Norte (3.554) e Lisboa e Vale do Tejo (3.501). Seguem-se o Centro (1.855), o Alentejo (574) e Algarve (348).

Já no que respeita aos óbitos, Lisboa e Vale do Tejo concentra a maioria, com 38 casos mortais, o Norte regista mais 27 mortes, o Centro 17, o Alentejo 10 e o Algarve três.

O número de pessoas internadas também continua a subir, estando hospitalizadas mais 40 que ontem, o que faz um total de 3.333 internados. Entre estes, 514 estão em cuidados intensivos, mais um que no dia anterior.

Recuperaram 3.476, nas últimas 24 horas, o que eleva para 355.701 o total de pessoas que ultrapassaram a doença.

Desde o início da pandemia já foram confirmados 456.533 infetados, e 7.472 morreram vítimas da covid-19.

Há atualmente, 93.360 casos ativos, mais 6.356 que ontem.

