Hospitalizações já ultrapassam os três mil e são já 426 os que necessitam de internamento em cuidados intensivos.

Portugal com mais 91 mortes por covid-19, o número diário mais alto desde o início da pandemia

Ana TOMÁS

Portugal regista esta segunda-feira, 16 de novembro, 91 mortes por covid-19, o número mais alto de óbitos diários desde que a pandemia começou e um valor que se aproxima das 100 mortes num dia, que algumas estudos - como o da Covid Insights - estimavam para um cenário de agravamento em dezembro.

As mortes contabilizadas hoje ocorreram maioritariamente a Norte (44), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (33). Também se registaram mortes por covid-19, nas últimas 24 horas, no Centro (11) e no Alentejo (3).

A pressão sobre os serviços de saúde mantém-se elevada, tendo havido entre, ontem e hoje, um aumento de 111 casos de internamento, o que eleva o total de hospitalizados para 3.040, e mais 11 em cuidados intensivos, onde estão agora internadas 426 pessoas.

Hoje registaram-se mais 3.996 novos infetados (2.063 só a Norte, a zona que continua a ser a mais atingida do país. Há mais 3.560 recuperados e mais 345 casos ativos.

Mas os números de casos ativos, confirmados e recuperados desta segunda-feira refletem alguns ajustes. No boletim, a Direção-Geral da Saúde refere que "os valores de hoje resultam de uma mudança no sistema de análise de dados".

"A diferença diária nestes campos é calculada em relação aos dados do dia anterior. No entanto, os dados cumulativos foram atualizados historicamente, resultando em +4 375 casos confirmados, +13 529 casos recuperados e -9 154 casos ativos. Esta atualização do número acumulado de casos confirmados traduz-se em +2 101 casos na região do Norte, +1 745 casos na região de LVT, +286 casos na região do Alentejo, +163 casos na região do Algarve, +52 casos na região da Madeira, + 29 casos na região do Centro e -1 caso na região dos Açores."

Assim, o total de casos confirmados, do início da pandemia, até à data, é 225.672, o de recuperados sobe para 142.155 e o de ativos passa a ser 80.045.









