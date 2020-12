Nas últimas 24 horas diminuiu o número de pessoas internadas com a doença e houve mais recuperados que novos infetados.

Portugal com mais 79 mortes por covid-19 e 4.935 novos casos

Ana TOMÁS Nas últimas 24 horas diminuiu o número de pessoas internadas com a doença e houve mais recuperados que novos infetados.

Portugal regista esta sexta-feira, 4 de dezembro, mais 79 mortes por covid-19 e 4.935 novos infetados. Um número de novos casos que reflete uma subida substancial face ao valor diário da véspera (são mais 1.163 novos infetados hoje em relação aos 3.772 contabilizados ontem).

O Norte é a região mais afetada, concentrando 45 dos óbitos e 2.577 das infeções registadas nas últimas 24 horas. Lisboa e Vale do Tejo surge em segundo lugar, com 15 mortes e 1.508 novos casos.

Seguem-se o Centro, com 14 óbitos e mais 626 casos, o Algarve, com três mortes e 73 novas infeções e o Alentejo com uma vítima mortal e 111 infetados

Nas regiões autónomas, há um morto e 26 novos infetados a registar nos Açores e 14 novos casos, mas nenhum óbito a lamentar, na Madeira.

No que se refere às hospitalizações, estão internados, atualmente, 3.295 doentes com covid-19, menos 35 que ontem. Entre os hospitalizados, há 526 em cuidados intensivos, mais um que no dia anterior.

Nas últimas 24 horas registaram-se ainda mais 5.020 recuperados, um número que ultrapassa o de novos infetados. Assim, o número de casos ativos no país reflete um decréscimo de 164 casos face a ontem. O total é agora de 73.712.

Desde o início da pandemia, em Portugal, já foram infetadas com covid-19 312.553 pessoas, tendo 4.803 morrido da doença e 234.038 recuperado.

