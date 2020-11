Já morreram mais de 3100 pessoas no país, desde o início da pandemia.

Portugal com mais 78 mortes por covid-19 e quase seis mil novos infetados

Ana TOMÁS Já morreram mais de 3100 pessoas no país, desde o início da pandemia.

Portugal regista esta quinta-feira, 12 de novembro, mais 78 mortes por covid-19 e 5.839 novos casos positivos.

A região do Norte do país continua a ser a mais afetada, contabilizando, nas últimas 24 horas, mais 3.567 infetados e 45 óbitos. Lisboa e Vale do Tejo surge logo a seguir com 1.345 novos casos positivos de 25 mortos e, depois, o Centro com mais 749 infeções e seis mortes.

Ainda que com menos de uma centena de novos casos positivos (56) registados entre hoje e ontem, o Alentejo contabilizou dois óbitos, nas últimas 24 horas.

Algarve, Madeira e Açores não registam qualquer morte por covid-19, esta quinta-feira, apresentando 77, 16 e 29 novos casos confirmados, respetivamente.

Hoje regista-se também uma ligeira queda no número de pessoas internadas nos cuidados intensivos (menos oito que ontem), estando agora hospitalizadas, nessas unidades, 383. No total estão internados 2.794 doentes com covid-19, mais nove que no dia anterior.

Esta quinta-feira há ainda 3.336 novos recuperados, o que eleva o total de pessoas que já ultrapassou a doença para 113.689.

Desde o início da pandemia, foram infetadas, em Portugal, 198.011 pessoas com o novo coronavírus e 3.181 morreram de covid-19.

Há, atualmente, 81.141 casos ativos no país, mais 2.425 que ontem.

