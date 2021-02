O país mantém a tendência de decréscimo de novos casos e de óbitos, no dia em que Governo, partidos e Presidente da República voltam a reunir-se com especialistas no Infarmed.

Portugal com mais 61 mortes por covid-19 e 549 infetados, o número mais baixo desde o início de outubro

Ana TOMÁS O país mantém a tendência de decréscimo de novos casos e de óbitos, no dia em que Governo, partidos e Presidente da República voltam a reunir-se com especialistas no Infarmed.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 61 mortes por covid-19 e 549 novos casos positivos, o número diário de infetados mais baixo desde o início de outubro.

O país continua a manter a tendência de redução de infeções e de óbitos, no dia em que Governo, partidos e Presidente da República voltam a reunir-se com especialistas no Infarmed, para discutir a situação epidemiológica e definir as medidas das próximas semanas, que, ao que tudo indica, se manterão dentro do atual cenário de confinamento, apesar da descida.

Em termos de distribuição geográfica, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais casos (278) e mortes, concentrando mais de metade (33). Seguem-se o Norte, com 107 novos infetados e oito óbitos, e Centro, com 48 casos e 15 mortes, o Alentejo, com 33 novos infetados e dois óbitos, e o Algarve com mais 22 casos e duas vítimas mortais.

Nas regiões autónomas, Madeira registou 56 novos infetados e uma morte e os Açores cinco casos e nenhum óbito a lamentar.

No que respeita aos internamentos, registou-se nova subida, nas últimas 24 horas, estando atualmente hospitalizadas 3.322 pessoas, mais seis que ontem, mas uma descida dos internados em cuidados intensivos. Nestas unidades estão atualmente 627, menos 11 que ontem.

Recuperaram da doença mais 2.187 pessoas, sendo já 701.409 o total dos que ultrapassaram a covid-19.

Desde o início da pandemia, foram confirmados 798.074 infetados, 16.023 dos quais vieram a morrer da doença.

Atualmente, existem 80.642 casos ativos, menos 1.699 que ontem.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.